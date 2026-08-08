سهم ۳۸ درصدی تهران از شبکه متروی کلانشهرهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور، ۹ شهر تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، شیراز، تبریز، قم و کرمانشاه برای توسعه شبکه مترو حائز شرایط شناخته شده‌اند و باید در افق این طرح به میزان‌های تعیین‌شده دست یابند.

پیش‌بینی احداث ۱۵۰۰ کیلومتر مترو در کلانشهرها

طبق این طرح، در افق سال ۱۴۲۰ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه مترو باید در این ۹ کلانشهر احداث و به بهره‌برداری برسد که سهم تهران از این میزان، حدود ۳۸ درصد و بیش از ۵۶۰ کیلومتر تعیین شده است.

این میزان شبکه ریلی در پایتخت شامل ۱۱ خط مصوب و دو خط سریع‌السیر در محدوده تهران خواهد بود.

تهران در صدر توسعه شبکه مترو

پس از تهران، شهرهای مشهد و اصفهان هر کدام به حدود ۲۰۰ کیلومتر شبکه مترو نیاز دارند و کمترین میزان توسعه مترو نیز با حدود ۱۵ کیلومتر به کرمانشاه اختصاص دارد که یک خط مترو برای آن پیش‌بینی شده است.

در تهران، نخستین خط مترو از سال ۱۳۷۷ مسافرگیری خود را آغاز کرد و طی ۲۸ سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد سفر با مترو در پایتخت انجام شده است.

متروی تهران در جمع شهرهای بزرگ جهان

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، طول شبکه متروی پایتخت از شبکه مترو شهرهایی مانند پاریس، مادرید و لس‌آنجلس بیشتر است.

تهران همچنین از نظر تعداد مسافرانی که سالانه از شبکه مترو استفاده می‌کنند، در جمع ۲۰ شهر نخست جهان قرار دارد و با تکمیل شبکه پیش‌بینی‌شده، جایگاه پایتخت ایران در میان کلانشهرهای صاحب سیستم مترو ارتقا خواهد یافت.