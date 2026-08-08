اجرای ۸۵ درصد مصوبات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، در مراسم تقدیر از خبرنگاران، با اشاره به حضور مدیران شهری در مناطق اظهار کرد: برای نخستین‌بار به همه ۱۲۶ ناحیه شهرداری تهران به صورت حضوری رفتیم و مسائل را از نزدیک بررسی کردیم.

وی افزود: جلسات مستمر شهرداران مناطق با شهردار تهران، برگزار می‌شود و نشست‌های ویژه‌ای نیز با شهرداران نواحی داشته‌ایم تا مسائل و مطالبات مناطق به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: شهرداران مناطق موظف شده‌اند یک روز در هفته را به دیدار با مردم اختصاص دهند و در مساجد مناطق حضور پیدا کنند. همچنین شهرداران به همراه تیم خود موظف هستند یک روز در هفته در محلات حضور یافته و مسائل محله را از نزدیک بررسی کنند.

فروزنده با اشاره به حضور میدانی شهردار تهران در مناطق گفت: آقای زاکانی نیز به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی در مناطق حضور پیدا می‌کند تا مسائل از نزدیک بررسی شود و با دور زدن بروکراسی، سرعت انجام کارها افزایش یابد.

وی تصریح کرد: امروز با قاطعیت می‌گویم که ۸۵ درصد مصوبات ما در مناطق اجرایی شده و دستوراتی که از سوی شهردار تهران ابلاغ می‌شود تا پایین‌ترین رده پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از دیدار با ۳۹۷ نخبه و افراد مؤثر در مناطق خبر داد و گفت: تاکنون ۶۴ جلسه تخصصی برگزار و حدود ۱۷ هزار و ۲۹۲ معضل شهری شناسایی شده است.

فروزنده افزود: در جریان بازدیدهای میدانی، حدود ۲۶ هزار کیلومتر پیمایش و بازدید انجام دادیم و با بررسی پروژه‌ها و مسائل مناطق، حدود ۱۵ هزار مورد تخصصی شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شد.

وی با اشاره به مصوبات ستاد و صف اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۱۶۵ مصوبه ستاد و صف داشته‌ایم و یکی از اقدامات ما نزدیک کردن ستاد به صف بوده است؛ به‌گونه‌ای که معاونان شهرداری تلاش می‌کنند مسائل مناطق را به صورت مستقیم دنبال و حل کنند.

فروزنده تأکید کرد: مردم بیشتر با نواحی و مناطق در ارتباط هستند و خدمات شهری نیز از همین مسیر به مردم می‌رسد؛ بنابراین همه مجموعه ستادی باید برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مسائل مناطق را دنبال کند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران همچنین از تقویت مدیریت محلات، سراهای محلات، کانون‌ها، گروه‌های جهادی و هیئت‌ها خبر داد و گفت: ۱۹ قرارگاه در شهرداری تهران فعال هستند که ناظر بر مسائل مختلف‌اند و این قرارگاه‌ها کمک می‌کنند فرایند شناسایی، ارزیابی، علت‌یابی، تعیین راهکار و اجرای عملیات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت قرارگاهی گفت: این تجربه در جنگ نیز مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند در مدیریت مسائل شهری و رسیدن سریع‌تر به خروجی و نتیجه مورد استفاده قرار گیرد.

فروزنده با اشاره به تجربه جنگ اخیر، اظهار کرد: در جنگ رمضان دیدیم که آمادگی مدیریت شهری بیشتر از گذشته بود و در همین راستا اقدامات زیرساختی جدیدی نیز آغاز شده است.

وی افزود: توافقاتی برای اجرای برخی زیرساخت‌های زیرسطحی انجام شده و با توجه به زمان‌بر بودن اجرای این پروژه‌ها، ممکن است بخشی از آنها در نیمه دوم سال به بهره‌برداری برسد.

شناسایی فضاهای امن برای شهروندان

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: برخی زیرساخت‌های شهری از جمله مترو و مجتمع‌های تجاری که می‌توانند در شرایط بحرانی به عنوان محل امن مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و کدگذاری شده‌اند.

فروزنده همچنین از آماده‌سازی دو فضای سبز مهم خبر داد و گفت: یکی از این فضاها و همچنین دهکده محیط زیست در منطقه ۲۰ در حال آماده‌سازی است که البته با وقفه ناشی از جنگ مواجه شد، اما اکنون این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود.

آمادگی مناطق برای تأمین نیازهای اساسی

وی با اشاره به برنامه‌ریزی مدیریت شهری در حوزه انرژی گفت: موضوع انرژی در دستور کار قرار گرفته و هر منطقه برای تأمین نیازهای اساسی خود از جمله آب، برق و مواد غذایی، آمادگی لازم را ایجاد کرده است.

فروزنده تأکید کرد: سیستم‌های پشتیبانی، شهروند، میادین و مدیریت بحران نیز برای مواجهه با شرایطی که ممکن است بر تاب‌آوری مردم اثر بگذارد، در آماده‌باش هستند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به تجربه اسکان شهروندان در شرایط بحرانی گفت: در یک مقطع توانستیم برای حدود چهار میلیون نفر ظرفیت اسکان ایجاد کنیم و آمادگی پذیرایی و تأمین غذا برای جمعیت زیادی را نیز داشتیم.

وی افزود: اکنون نیز برای موضوعات مختلفی که ممکن است بر تاب‌آوری مردم اثرگذار باشد، قرارگاه‌هایی تشکیل شده و مسائل در این قرارگاه‌ها پیگیری و دنبال می‌شود.

فروزنده گفت: موضوعاتی مانند انرژی، سلامت و کالاهای اساسی نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و این موارد به دولت اعلام شده است تا در این حوزه‌ها نیز همکاری و هماهنگی لازم انجام شود.