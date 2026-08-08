به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان کردستان با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: اصحاب رسانه در کنار سایر دستگاهها نقش مهمی در اطلاعرسانی، امیدآفرینی و انعکاس خدمات انجامشده در استان دارند و با وجود برخی مشکلات و کاستیها، همچنان با انگیزه و دلسوزی به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانههای استان در پوشش رویدادهای مختلف بهویژه ایام اربعین حسینی افزود: رسانهها در فضای حقیقی و مجازی همراه دستگاههای اجرایی بودند و بخش مهمی از ظرفیتهای خدمترسانی به زائران و اقدامات انجامشده در استان را به مردم منتقل کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به جایگاه استان در مسیر تردد زائران اربعین گفت: کردستان امسال پنجمین سالی را پشت سر گذاشت که مرز باشماق به عنوان یکی از مرزهای رسمی تردد زائران اربعین مورد استفاده قرار گرفت، اما مردم این استان بیش از چهار دهه است که میزبان و خدمتگزار زائران اباعبدالله الحسین هستند.
ورمقانی ادامه داد: کردستان تنها محل عبور زائران از یک مرز نیست، بلکه مسیر تردد زائران بسیاری از استانهای شمالغرب و غرب کشور است و بر اساس برآوردهای اولیه، امسال بیش از ۵۰۰ هزار نفر در استان کردستان میزبانی شدهاند.
وی با اشاره به فعالیت موکبها در شهرهای مختلف استان عنوان کرد: خدماترسانی به زائران تنها به مرز باشماق محدود نبود و در نقاط مختلفی از جمله سنندج، مریوان، کامیاران و دیواندره موکبهای متعددی فعال بودند و مردم استان در زمینه اسکان، تغذیه و خدمات مورد نیاز زائران مشارکت داشتند.
معاون استاندار کردستان یکی از مشکلات سالهای گذشته را سرگردانی زائران در مسیر بازگشت عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل، هماهنگیهایی با موکبها و شرکتهای حملونقل در اقلیم کردستان انجام شد و با استقرار نیروهای ایرانی در مسیر بازگشت، بخش مهمی از مشکلات سالهای قبل برطرف شد.
وی افزود: امسال با برنامهریزی انجامشده، موضوع انتقال زائران در مسیر بازگشت با نظم بیشتری دنبال شد و تلاش شد زائران پس از بازگشت از زیارت با سرگردانی مواجه نشوند.
ورمقانی با بیان اینکه همچنان هزینه حملونقل در اقلیم کردستان یکی از چالشهای اصلی مرز باشماق است، تصریح کرد: تلاشهای متعددی برای کاهش هزینه جابهجایی زائران انجام شد، اما این موضوع هنوز به طور کامل حل نشده و باید برای سالهای آینده راهکاری عملیاتی برای تعدیل کرایهها پیدا شود.
وی ادامه داد: پیشنهادهایی از جمله استفاده از ظرفیت ناوگان ایرانی و تأمین سوخت یا اعزام اتوبوسهای ایرانی به اقلیم مطرح شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و این موضوع همچنان نیازمند پیگیری و رایزنی بیشتر است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اظهار کرد: کردستان از نظر زیرساختهایی مانند پارکینگ با کمبود جدی مواجه نیست و ظرفیت موجود در مریوان امکان پذیرش شمار قابل توجهی از خودروها را فراهم کرده است.
ورمقانی خاطرنشان کرد: هدف استان این است که جایگاه مرز باشماق در مسیر اربعین حفظ و تقویت شود و با رفع موانع موجود، زمینه افزایش استقبال زائران از این مرز در سالهای آینده فراهم شود.
وی همچنین از تلاش برای برگزاری مراسم تقدیر از دستاندرکاران اربعین خبر داد و گفت: پس از جمعبندی آمار و اطلاعات شهرستانها، از دستگاههای اجرایی، موکبها، بخش خصوصی و خبرنگارانی که در برگزاری و پوشش این رویداد مشارکت داشتند، تقدیر خواهد شد.
معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: در حوادث و بحرانهای اخیر، مردم ایران و به ویژه مردم کردستان با حضور و همراهی خود نشان دادند که وحدت و انسجام اجتماعی همچنان یک سرمایه بزرگ برای کشور است.
وی افزود: در چنین شرایطی، باید از این سرمایه اجتماعی حراست کرد و اجازه نداد اختلافات سیاسی، دوقطبیسازی و حاشیهها، وحدت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
ورمقانی خطاب به اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانهها باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کنند و اجازه ندهند مسائل فرعی و اختلافات سیاسی، موضوعات اصلی جامعه را تحتالشعاع قرار دهد.
وی با اشاره به همراهی مردم با نظام، دولت و دستگاههای مختلف گفت: حفظ همدلی و انسجام ملی، به ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، ضرورتی جدی محسوب میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از همراهی مردم استان در شرایط مختلف قدردانی کرد و گفت: مردم کردستان در حوادث و بحرانهای اخیر با صبوری و مسئولیتپذیری در کنار کشور و نظام ایستادند و این همراهی شایسته قدردانی است.
ورمقانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی عنوان کرد: در دورههای اخیر، قرارگاه اقتصادی استان برای مدیریت شرایط تشکیل شد و تلاش شد در زمینه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و سایر نیازهای ضروری مردم مشکلی ایجاد نشود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت مرزها، مدیریت تأمین کالا و برنامهریزی برای استمرار فعالیت نانواییها از جمله اقداماتی بود که با هدف کاهش مشکلات مردم دنبال شد.
معاون استاندار کردستان در ادامه به اقدامات عمرانی انجامشده برای تقویت زیرساختهای اربعین اشاره کرد و گفت: طی پنج سال گذشته حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه با محوریت اربعین در استان تعریف و اجرا شده و روند اجرای طرحهای زیرساختی همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به محدودیت منابع دولت اظهار کرد: بخشی از مطالبات و انتظارات در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت منابع ممکن است با سرعت مورد انتظار پیش نرود، اما توسعه زیرساختها و رفع مشکلات استان همچنان در دستور کار قرار دارد.
ورمقانی بر ضرورت فعال بودن شورای اطلاعرسانی استان تأکید کرد و گفت: این شورا باید مطابق قانون به صورت منظم تشکیل شود و موضوعات مهم و اولویتدار استان در آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: خبرنگاران میتوانند مشکلات و مسائل موجود در نقاط مختلف استان را از طریق رسانهها و مسیرهای ارتباطی منتقل کنند تا دستگاههای مسئول نسبت به پیگیری و رفع آنها اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی دقیق، پیگیری مستمر مطالبات مردم و انعکاس اقدامات دستگاههای اجرایی میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان کمک کند.
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