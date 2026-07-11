به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کردستان، ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت «شهید امت»، از حضور گسترده مردم کردستان در آیینهای تشییع و بزرگداشت این شهید در تهران، قم و سایر شهرهای کشور قدردانی کرد و گفت: مردم کردستان همواره در صحنههای ملی و مذهبی حضوری پررنگ داشتهاند و این همراهی شایسته تقدیر است.
وی همچنین از اصحاب رسانه برای پوشش برنامههای اربعین و مراسمهای مختلف قدردانی کرد و افزود: انتظار میرود امسال نیز رسانهها با معرفی ظرفیتهای مرز باشماق و فرهنگ مهماننوازی مردم کردستان، نقش مؤثری در اطلاعرسانی و جذب زائران ایفا کنند.
احتمال افزایش تردد زائران از مرز باشماق
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به افزایش ثبتنام زائران در سامانه سما اظهار کرد: آمارها نشان میدهد ثبتنام زائران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد رشد داشته و با توجه به گرمای شدید استانهای جنوبی، احتمال افزایش استقبال زائران از مرز باشماق وجود دارد.
ورمقانی افزود: همه دستگاههای اجرایی باید از هماکنون برای پذیرش این حجم از زائران آمادگی کامل داشته باشند و هیچ کمبودی در ارائه خدمات وجود نداشته باشد.
وی یکی از دغدغههای اصلی زائران را هزینه حملونقل در کشور عراق عنوان کرد و گفت: با رایزنیهای انجامشده با مسئولان عراقی و شرکتهای حملونقل، پیشبینی شده هزینه جابهجایی زائران از مرز باشماق تا بازگشت از کربلا به حدود ۶۰ هزار دینار کاهش یابد.
ورمقانی با بیان اینکه اطلاعرسانی دقیق در این زمینه ضروری است، افزود: برخی زائران به دلیل تصور بالا بودن هزینهها، مرز باشماق را انتخاب نمیکنند، در حالی که این مرز از نظر شرایط آبوهوایی و کیفیت خدمات میتواند گزینه مناسبی برای سفر اربعین باشد.
وی همچنین از پیگیری برای تأمین ناوگان حملونقل در داخل خاک عراق با حمایت وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن این طرح، بخشی از هزینههای جابهجایی زائران کاهش خواهد یافت.
ارتقای کیفیت موکبها و خدماترسانی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات موکبها تأکید کرد و گفت: از مجموع ۷۶ موکب استان، ۷۱ موکب در کشور عراق و ۲۵ موکب در شهرستان مریوان مستقر هستند که لازم است از نظر کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز برخی از آنها تجمیع شوند.
وی افزود: در کنار توجه ویژه به مرز باشماق، نباید از سایر محورهای مواصلاتی استان که محل تردد زائران هستند غافل شد، چرا که سالهاست موکبهای مردمی در شهرهای مختلف کردستان به زائران خدمات ارائه میکنند.
ورمقانی با بیان اینکه خدماترسانی رسمی به زائران از سوم مرداد آغاز میشود، گفت: همه موکبها و دستگاههای اجرایی باید پیش از این تاریخ آمادگی کامل داشته باشند و اطلاعرسانی لازم نیز به مردم انجام شود تا زائران پیش از آغاز رسمی فعالیت مرز باشماق به استان مراجعه نکنند.
وی همچنین بر تکمیل زیرساختهای ارتباطی، تجهیز مراکز درمانی، استقرار بیمارستان صحرایی، فضاسازی شهرها و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
سلامت زائران در اولویت دستگاههای اجرایی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر موکبها گفت: رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی، بهویژه در حوزه پخت و توزیع غذا، باید مورد توجه جدی متولیان امر قرار گیرد تا سلامت زائران حفظ شود.
ورمقانی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی همه دستگاهها، اربعین امسال با افزایش تردد زائران از مرز باشماق و ارائه خدمات مطلوب، به یکی از موفقترین دورههای میزبانی کردستان تبدیل شود.
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