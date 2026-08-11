به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه، در آیین گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران و شهدای عرصه رسانه، با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جامعه اظهار کرد: خبرنگار امانتدار حقیقت است و باید با دقت و مسئولیتپذیری، واقعیتها و مطالبات مردم را منعکس کند.
وی با بیان اینکه شایعه معمولاً زودتر از واقعیت به گوش مردم میرسد، افزود: در چنین شرایطی رسالت خبرنگاران سنگینتر است و اصحاب رسانه باید با انتقال دقیق و واقعی سخنان مسئولان و مردم، اجازه ندهند فضای جامعه تحت تأثیر اخبار نادرست و شایعات قرار گیرد.
فرماندار مشگینشهر، نقد سازنده را یکی از عوامل مؤثر در اصلاح امور و پیشرفت شهرستان دانست و تصریح کرد: نقد نباید با تخریب همراه باشد؛ چراکه هدف از نقد، شناسایی نقاط ضعف و کمک به رفع مشکلات است، نه ایجاد اختلاف و تقابل.
بخشی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای مشگینشهر بیان کرد: این شهرستان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مختلف برخوردار است و باید با همگرایی و همکاری همه دستگاهها، نخبگان، رسانهها و مردم، این ظرفیتها را بهدرستی معرفی و برای بالفعل کردن آنها برنامهریزی کنیم.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، احصای نظام مسائل شهرستان است؛ باید مشکلات و اولویتهای اصلی مشگینشهر بهصورت دقیق شناسایی و برای هر یک راهکار مشخصی تعریف شود تا تصمیمگیریها بر اساس اولویتهای واقعی شهرستان انجام گیرد.
فرماندار مشگینشهر با تأکید بر اینکه همدلی نباید صرفاً در شعار باقی بماند، گفت: باید همدلی و وحدت را به یک عادت و فرهنگ عمومی تبدیل کنیم و همه ظرفیتهای شهرستان را در یک مسیر مشترک قرار دهیم؛ چراکه هدف اصلی همه ما باید توسعه و پیشرفت مشگینشهر و قرار گرفتن این شهرستان در جایگاه واقعی خود باشد.
بخشی، اختلافات سیاسی را یکی از عوامل اصلی افت و عقبماندگی شهرستان عنوان کرد و افزود: اگر انرژی و ظرفیت شهرستان به جای اختلاف و حاشیه، در مسیر حل مسائل و توسعه منطقه قرار گیرد، میتوان شاهد اتفاقات مهم و ماندگاری در مشگینشهر بود.
وی خاطرنشان کرد: رسانهها در این مسیر نقش مهمی دارند و میتوانند با مطالبهگری صحیح، انعکاس واقعیتها، معرفی ظرفیتها و تقویت فضای همدلی، زمینه را برای حرکت جمعی در مسیر توسعه شهرستان فراهم کنند.
فرماندار مشگینشهر در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران و شهدای عرصه رسانه، بر ضرورت تداوم همکاری میان مسئولان و اصحاب رسانه برای انعکاس دستاوردها، بیان مطالبات مردم و کمک به رفع مشکلات شهرستان تأکید کرد.
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