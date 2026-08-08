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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

سقوط آسانسور در خیابان احمد قصیر؛ ۹ نفر مصدوم شدند

سقوط آسانسور در خیابان احمد قصیر؛ ۹ نفر مصدوم شدند

سخنگوی اورژانس استان تهران از مصدومیت ۹ نفر در پی حادثه سقوط آسانسور در خیابان احمد قصیر، میدان آرژانتین خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۷ امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سقوط آسانسور در خیابان احمد قصیر، محدوده میدان آرژانتین، به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس، سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی فرماندهی و سایر تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.

تبریزی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون ۹ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند و نیروهای اورژانس در محل حادثه مشغول ارائه خدمات درمانی و امدادی هستند.

سخنگوی اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مصدومان و جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی افزود: ۱۱ نفر مصدوم شدند و به بیمارستان فیروزگر منتقل شدند واز این تعداد ۹ خانم و۲ آقا بوده است و ساختمان این محل حادثه مجتمع تجاری بوده است.

کد مطلب 6911196
محدثه رمضانعلی

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