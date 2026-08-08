به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی قبل از ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استان در آغاز سال تحصیلی جدید، کمبود فضای آموزشی است که این مسئله به‌ویژه در مناطق دارای مساکن ملی در شرق و غرب شهر زنجان بیشتر مشاهده می‌شود.

وی افزود: در برخی از این مناطق واحدهای مسکونی تحویل مردم شده، اما متناسب با توسعه جمعیت و استقرار خانوارها، فضای آموزشی مورد نیاز به اندازه کافی ایجاد نشده است و این موضوع از حدود یک سال و نیم گذشته در شورای آموزش و پرورش استان مطرح و پیگیری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و دستورهای ویژه مسئولان، احداث ۵۷ مدرسه در استان پیش‌بینی شده است، اما این پروژه‌ها هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده‌اند و با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند.

تاراسی تصریح کرد: انتظار می‌رود معاونت عمرانی استانداری زنجان با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند تا روند اجرای پروژه‌های مذکور هرچه سریع‌تر آغاز شود؛ چراکه شروع عملیات اجرایی این مدارس می‌تواند در سال‌های آینده بخش قابل توجهی از مشکلات کمبود فضای آموزشی استان را کاهش دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی گفت: در کنار این موضوع، با رایزنی‌های صورت‌گرفته با خیرین مدرسه‌ساز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، تعدادی از پروژه‌های آموزشی با استفاده از اعتبارات خیری و ملی آغاز شده است.

تاراسی خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه‌های جدید، امیدواریم تراکم کلاس‌های درس در مناطق مختلف استان کاهش پیدا کند؛ چراکه در شرایط فعلی، کمبود فضای آموزشی موجب افزایش تراکم برخی کلاس‌ها شده و این مسئله برای خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان نیز قابل مشاهده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه درباره تعداد دانش‌آموزان ورودی پایه اول ابتدایی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طی یکی دو سال آینده با کاهش تعداد دانش‌آموزان ورودی پایه اول مواجه خواهیم بود، اما در مجموع کاهش قابل توجهی در تعداد کل دانش‌آموزان استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: برآورد اولیه از تعداد دانش‌آموزان ورودی پایه اول در سال تحصیلی جدید حدود ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تا ۱۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر عنوان شده است، اما به دلیل شرایط خاص ایجادشده و عدم حضور بخشی از دانش‌آموزان در فرآیند سنجش، هنوز نمی‌توان رقم قطعی ارائه کرد.

تاراسی ادامه داد: برخی خانواده‌ها به دلیل شرایط پیش‌آمده نتوانستند در فرآیند سنجش شرکت کنند و به همین دلیل آمار نهایی پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و مشخص شدن وضعیت دانش‌آموزان، دقیق‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد کل دانش‌آموزان استان با احتساب مدارس غیردولتی حدود ۲۳۰ هزار نفر پیش‌بینی می‌شود، گفت: آمار قطعی دانش‌آموزان پس از آغاز سال تحصیلی و تثبیت ثبت‌نام‌ها، به‌ویژه در پایان مهرماه مشخص خواهد شد.