به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک تهران، این انسداد از ساعت ۲۴ امشب، شنبه ۱۷ مرداد، آغاز می‌شود و تا ساعت ۵ بامداد یکشنبه ادامه دارد.

مسیرهای جایگزین

برای تردد در مسیر شمالی، رانندگان می‌توانند از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه چمران به سمت شمال استفاده کنند.

همچنین در مسیر جنوبی، بزرگراه نواب صفوی و بزرگراه یادگار امام(ره) به سمت جنوب به‌عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده‌اند.

به رانندگان توصیه می‌شود در این بازه زمانی با توجه به انسداد تونل توحید، مسیر جایگزین را انتخاب کنند.