حبیبی: منابع استان نباید در اختیار واحدهای بدون تولید و اشتغال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه با گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران زبان رسا و گویای جامعه هستند و با مطالبهگری، روشنگری و انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام و دولت، نقش مهمی در افزایش آگاهی و پویایی جامعه ایفا میکنند.
وی افزود: جامعهای که خبرنگار فعال، پرسشگر و مطالبهگر داشته باشد، جامعهای زنده و آگاه است و باید از این ظرفیت ارزشمند بهدرستی استفاده کرد. خبرنگاران ضمن انعکاس خدمات، باید مسائل و مشکلات جامعه را نیز مطرح کنند تا دستگاههای اجرایی نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه نقد سازنده رسانهها را موجب تحرک دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: زمانی که خبرنگار مسئلهای را مشاهده و منعکس میکند، دستگاه اجرایی نیز در برابر آن واکنش نشان داده و برای رفع مشکل اقدام میکند؛ بنابراین رسانه میتواند نقش مهمی در اصلاح امور داشته باشد.
حبیبی با بیان اینکه خبرنگاران در حکم ناظران جامعه هستند، گفت: خبرنگار باید هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببیند و در کنار انعکاس اقدامات و خدمات، مطالبهگری و نقد سازنده را نیز دنبال کند؛ چرا که انجام صحیح این رسالت میتواند تأثیرگذاری رسانه را در جامعه افزایش دهد.
وی با اشاره به حضور مسئولانه خبرنگاران کرمانشاه در شرایط دشوار، عنوان کرد: اصحاب رسانه استان در جریان حوادث و جنگ رمضان در کنار مردم حضور داشتند و با روایتگری صحیح، نقش مهمی در انعکاس همدلی، مقاومت و آرامش جامعه ایفا کردند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: خبرنگاران استان در ایام اربعین نیز با حضور گسترده و مسئولانه خود، جلوهای شایسته از میزبانی مردم و حماسه بزرگ اربعین را به تصویر کشیدند.
وی خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاران و اصحاب تصویر این حماسه بزرگ را روایت نمیکردند، ابعاد این حرکت عظیم برای بسیاری از مردم و جهانیان روشن نمیشد. قلم، تصویر و روایت رسانهها موجب شد خدمات، تلاشها و حضور گسترده مردم بهخوبی انعکاس پیدا کند.
حبیبی با اشاره به سختی فعالیت خبرنگاران در ایام اربعین گفت: برخی خبرنگاران بیش از ۲۰ شبانهروز در مرز حضور داشتند و تا ساعات دو و سه بامداد و حتی سحرگاه، در گرمای شدید و شرایط دشوار به فعالیت خبری مشغول بودند که از تلاش و مسئولیتپذیری آنان قدردانی میکنیم.
استاندار کرمانشاه از مدیران دستگاههای اجرایی خواست ارتباط مستمر و مؤثرتری با رسانهها داشته باشند و گفت: مدیران باید با اصحاب رسانه و خبرنگاران نشست برگزار کرده و از رسانههای فعال استان بازدید کنند تا از نزدیک در جریان مسائل و دغدغههای آنان قرار گیرند.
وی افزود: اگرچه به دلیل شرایط ویژه و برنامههای اربعین ممکن است بخشی از این برنامهها به بعد از این ایام موکول شود، اما ارتباط مدیران با رسانهها باید در اولین فرصت تقویت شود.
حبیبی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری برنامهای جامع با حضور خبرنگاران خبر داد و گفت: با برنامهریزی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامهای جامع با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد تا ضمن شنیدن دیدگاهها و دغدغههای خبرنگاران، از تلاشهای آنان نیز قدردانی شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر ضرورت احیای واحدهای راکد، این موضوع را یکی از اولویتهای مهم اقتصادی استان دانست و گفت: به جای صرف هزینههای هنگفت و زمان طولانی برای ایجاد واحدهای جدید، باید با رفع موانع و حمایت هدفمند، واحدهای راکد را در کوتاهترین زمان به چرخه تولید بازگرداند.
وی با اشاره به شناسایی ۱۸۴ واحد راکد در استان، افزود: بررسیها نشان میدهد ۱۱۲ واحد از این تعداد با مشکل مدیریتی مواجه هستند و این موضوع ضرورت توجه جدی به اهلیت متقاضیان هنگام واگذاری مجوز، زمین و تسهیلات را نشان میدهد.
حبیبی تصریح کرد: در واگذاریها و پرداخت تسهیلات باید افرادی انتخاب شوند که توان، تخصص و اهلیت لازم برای راهاندازی و مدیریت واحدهای تولیدی را داشته باشند تا منابع استان در اختیار افرادی قرار نگیرد که توانایی ایجاد تولید و اشتغال ندارند.
وی خاطرنشان کرد: اگر برای ایجاد یک واحد جدید بخواهیم از ابتدا ساختمان و زیرساخت ایجاد کنیم، به هزاران میلیارد تومان سرمایه و زمان طولانی نیاز است، در حالی که ممکن است با صرف سه تا پنج ماه بتوان یک واحد راکد را مجدداً فعال کرد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: احیای واحدهای راکد را بهصورت جدی دنبال خواهیم کرد و این موضوع هم در حوزه صنعت و هم کشاورزی باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد تا واحدهای غیرفعال مجدداً به تولید و اشتغال برسند.
حبیبی در ادامه با اشاره به ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در قالب این ماده یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان تسهیلات برای دستگاههای حمایتی و شبکه بانکی استان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان دبیر و متولی این موضوع باید در جلسات کارگروه اقتصادی بهصورت مستمر گزارش عملکرد ارائه کند تا میزان جذب و نحوه پرداخت این منابع مشخص باشد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینهکرد این منابع گفت: تسهیلات اختصاصیافته باید دقیقاً در محل و هدف تعیینشده هزینه شود و نباید منابع استان در اختیار واحدهایی قرار گیرد که فعالیت اقتصادی مؤثر، تولید و اشتغال ایجاد نمیکنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع آبهای برگشتی و همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای اظهار کرد: این همکاری میان دو دستگاه برای تعیین تکلیف منابع آبی ارزشمند است و باید استمرار داشته باشد.
حبیبی افزود: آب برگشتی از ۲۴ واحد مطرحشده در این طرح باید ابتدا به طرحهای زودبازده و سپس به طرحهای در حال اجرا که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: این موضوع نباید تنها به ۲۴ واحد محدود شود و تمام واحدهایی که منابع دریافت کردهاند اما فعالیتی ندارند، تولید و اشتغال ایجاد نمیکنند نیز باید تعیین تکلیف شوند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر واحدی از منابع استان استفاده کرده اما فعالیتی ندارد، باید منابع از حالت راکد خارج شده و در اختیار واحدی قرار گیرد که فعال است و توان تولید و اشتغال دارد. این موضوع مصداق واقعی نظارت و صیانت از منابع عمومی است.
حبیبی با تأکید بر ضرورت تعمیم همین رویکرد به واگذاری اراضی گفت: افرادی که زمین دریافت کردهاند اما پس از گذشت چند سال هیچ فعالیتی انجام نداده و تولید و اشتغالی ایجاد نکردهاند، باید تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: اگر زمین، آب و مجوز در اختیار فردی قرار گرفته اما خبری از فعالیت اقتصادی نیست، باید این اراضی بازپس گرفته شده و در اختیار افراد توانمند و دارای اهلیت قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه امور اراضی و شرکت شهرکهای صنعتی را مکلف کرد وضعیت اراضی واگذارشده را بررسی کنند و در جلسه آینده گزارشی از میزان فعالیت و پیشرفت این اراضی ارائه دهند.
وی گفت: امروز متقاضیانی وجود دارند که برای فعالیت اقتصادی زمین مناسب در اختیار ندارند، در حالی که برخی اراضی چهار، پنج و حتی ۱۰ سال قبل واگذار شدهاند اما هیچ فعالیتی در آنها صورت نگرفته است.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تسهیلات سفر خواستار تعیین تکلیف منابع ارجاعشده به شبکه بانکی شد و گفت: حدود دو همت برای صدور مجوز و تصویب هیئتمدیره به سیستم بانکی در تهران ارجاع شده که باید وضعیت این پروندهها مشخص شود.
وی افزود: باید روشن شود هر پرونده در چه مرحلهای قرار دارد و اگر مشکلی وجود دارد، بهصورت شفاف اعلام شود تا دستگاه اجرایی بتواند برای رفع آن تصمیمگیری کند.
استاندار کرمانشاه خواستار ارائه نتیجه بررسیها حداکثر ظرف دو هفته آینده شد و اظهار کرد: نباید پروندهای هفتهها و ماهها در فرآیند بررسی باقی بماند، بدون اینکه دستگاه اجرایی از وضعیت آن اطلاع داشته باشد.
وی همچنین بر شفافسازی نرخ تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد متقاضیان تسهیلات را با چه نرخی دریافت میکنند تا تصمیمگیری درباره ادامه روند پرداخت منابع با اطلاع دقیق انجام شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه، همراهی دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی را یکی از ظرفیتهای مهم استان دانست و گفت: این دستگاهها همواره در کنار مجموعه اجرایی و اقتصادی استان بودهاند و در بسیاری از موارد با طرح مسائل و مطالبه تسریع امور، موجب تحرک بیشتر دستگاهها شدهاند.
حبیبی افزود: باید از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای تسهیل امور، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع فعالان اقتصادی استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاههای اجرایی، اقتصادی و نظارتی باید این باشد که ضمن صیانت از منابع، مسیر تولید و سرمایهگذاری را هموار کنند و اجازه ندهند منابع استان در اختیار واحدها و طرحهایی قرار گیرد که توان ایجاد تولید و اشتغال ندارند.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از مدیران شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه مدیران جدید بانکی برای تسریع در اجرای مصوبات و پرداخت تسهیلات تأکید کرد.
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