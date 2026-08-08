مدیرعامل سپاهان: ۲ بازیکن دیگر جذب خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر، شامگاه شنبه در حاشیه شهرآورد دوستانه نصفجهان در ورزشگاه نقشجهان اظهار کرد: تمرینات تیم به صورت منظم چند هفتهای در حال برگزاری است؛ این سومین دیدار دوستانه بود و نیاز داشتیم تا به واسطه این دیدار های دوستانه هماهنگیهای لازم ایجاد شود.
وی افزود: جمعه با تیم چادرملو نخستین بازی لیگ را داریم؛ هماهنگی که در تیم ایجاد شده باعث دلگرمی است، به جذب بازیکن ادامه خواهیم داد و یک مهاجم و یک دفاع وسط به تیم اضافه میکنیم.
نیکفر تصریح کرد: بزرگترین دغدغه ما حفظ شاکله اصلی تیم و بازیکنان ملیپوش بود، بعد از بمبارانهای شرکت فولاد مبارکه، مدیران این شرکت حمایت کردند تا تیم حفظ شود، بازیکنان هم همراهی کردند تا همکاری صورت پذیرد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: یک تغییر مثبت در تیم ما اضافه شدن ۱۲ بازیکن آکادمی به تیم اصلی است، قرارداد برخی بازیکنان برای فصل آینده نیز تمدید شد، جذب دفاع وسط تقریبا نهایی شده است.
وی با بیان این که در بحث مجوز حرفهای در حق سپاهان اجحاف شد، خاطرنشان کرد: صورتهای مالی باید به تایید حسابرس میرسید و در جریان بمباران اسناد دیر به دست ما رسید و بررسی حسابرس ۴۸ ساعت دیرتر از زمان مقرر انجام شد و نتوانستیم به موقع مدارک را ارسال کنیم.
نیکفر ادامه داد: به CAS شکایت کردیم، جلسه شنیدن دادخواستها برگزار شده است و منتظر رای هستیم؛ ما برای اردوی ترکیه برنامهریزی کرده بودیم اما به دلیل شرایط پروازی ریسک نکردیم و با مشورت کادرفنی اردو را در تهران ادامه دادیم.
مدیرعامل سپاهان با اشاره به این که در این باشگاه مسائل فنی با کادرفنی است، افزود: سرمربی ۳ گزینه معرفی میکند و ما به ترتیب اولویت اقدام به جذب میکنیم، بعضی از بازیکنان فصل گذشته ما انتظارات کادرفنی را برآورده نکردند و به همین دلیل جدا شدند.
وی تصریح کرد: شورای عالی نقلوانتقالات با حضور افرادی مانند کربکندی، تابش، چرخابی، قنبری و زراعتی تشکیل شده است تا پس از بررسیها برای عقد قرارداد اقدام کنیم؛ کلیه اقدامات مربوط به تیمهای فوتبال مردان و زنان سپاهان توسط این شورا تصمیمگیری میشود.
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