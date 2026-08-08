ناهید یزدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خطر حیوان‌گزیدگی اظهار کرد: تماس با حیواناتی مانند سگ و گربه، حتی در صورت نبود خونریزی یا التهاب، می‌تواند خطر انتقال ویروس هاری را به همراه داشته باشد.

وی افزود: باید به کودکان آموزش داده شود از تحریک حیوانات خودداری کنند و در صورت گزش یا خراش، محل آسیب بلافاصله به مدت ۲۰ دقیقه با آب سرد و تمیز شست‌وشو شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ری تصریح کرد: افراد آسیب‌دیده باید در اسرع وقت به مراکز واکسیناسیون هاری مراجعه کنند.

یزدی همچنین از ارائه خدمات بهداشتی رایگان به مادران باردار، سالمندان و کودکان در مراکز بهداشتی شهرستان خبر داد و بر ضرورت تأمین نیروی انسانی و اعتبارات متناسب با نیازهای شهرستان ری تأکید کرد.