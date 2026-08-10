به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوبی صبح دوشنبه در جریان بازدید از خبرگزاری مهر ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه‌ها امروز فقط نقش اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه در شکل‌دهی به رفتار اجتماعی و هدایت افکار عمومی به سمت مصرف درست آب نیز سهم مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان یزد تصریح کرد: یزد از خشک‌ترین استان‌های کشور است و عبور از چالش کم‌آبی، بدون همراهی مردم و نقش‌آفرینی رسانه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: آگاهی‌بخشی عمومی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، دو محور مهمی است که رسانه‌ها می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.

محجوبی همچنین خبرنگاران را از عوامل مؤثر در تبیین واقعیت‌های حوزه آب دانست و افزود: تولید محتوای تخصصی، مطالبه‌گری مسئولانه و انتقال پیام‌های آموزشی به گروه‌های مختلف جامعه می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و جا افتادن فرهنگ صرفه‌جویی کمک کند.

وی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است اطلاع‌رسانی دقیق، همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف را افزایش داده، خاطرنشان کرد: ورود کارشناسانه رسانه‌ها به موضوع آب، بسیاری از برداشت‌های نادرست و شایعات را نیز برطرف کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در ادامه، مدیریت منابع آب را صرفاً یک مسئله فنی ندانست و تأکید کرد: این موضوع یک مسئولیت اجتماعی است که برای تحقق آن، همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهیان، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه رسانه‌ها ضروری است.

محجوبی رسانه‌ها را پل ارتباطی میان مردم و مدیران توصیف کرد و گفت: خبرنگاران می‌توانند با بازتاب دغدغه‌های مردم و تشریح برنامه‌ها و اقدامات حوزه آب، زمینه گفت‌وگوی سازنده میان جامعه و مسئولان را فراهم کنند و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی همچنین بر اهمیت آموزش نسل جوان در زمینه حفاظت از منابع آبی تأکید کرد و افزود: نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه باید از خانواده، مدرسه و رسانه آغاز شود و خبرنگاران با گزارش‌های تحلیلی و آموزشی می‌توانند در این مسیر اثرگذار باشند.

در پایان این بازدید، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد از همراهی رسانه‌های استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود: با تداوم این تعامل، زمینه برای ارتقای آگاهی عمومی، مشارکت بیشتر مردم و حفاظت بهتر از منابع آب فراهم شود.