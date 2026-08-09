خبرنگاران یزد با کمترین امکانات بیشترین دستاوردها را به ارمغان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی شب شنبه در نشست صمیمانه با جمعی از اهالی رسانه استان یزد، ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل مردم قدردانی کرد و اظهار داشت: اصحاب رسانه استان با امکانات محدود، دستاوردهای ارزشمندی رقم زده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رسانه‌های استان، دغدغه مردم و توسعه یزد را دارند، افزود: رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان بازوی مشورتی و توانمند مدیران، مسائل و مطالبات جامعه را به مسئولان منتقل کنند و میان مردم و دستگاه‌های اجرایی ارتباطی مؤثر برقرار سازند.

استاندار یزد با اشاره به شرایط اقتصادی فعالان رسانه‌ای گفت: خبرنگاران با وجود درآمد محدود در این حرفه، همچنان مسئولانه به فعالیت خود ادامه داده و در مسیر پیشرفت استان نقش‌آفرینی می‌کنند.

بابایی همچنین از پیگیری مشکلات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون مرمت خانه مطبوعات، حمایت‌های رفاهی، بیمه، بهره‌مندی از مزایای سختی کار و تأمین مسکن خبرنگاران، در چارچوب قوانین و مقررات دنبال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه «یزد پایدار» اشاره کرد و گفت: در این برنامه، موضوعاتی همچون انسان‌محوری، تقویت فرهنگ، توسعه ارتباط مستمر با نهادهای غیردولتی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مختلف استان مورد توجه قرار گرفته است؛ رسانه‌ها نیز به‌عنوان یکی از ارکان اثرگذار جامعه، در این چارچوب جایگاه ویژه‌ای دارند.

استاندار یزد ادامه داد: پروژه‌های پیشران استان در زمینه‌های زیرساختی و همچنین مسیر جدید توسعه با هدف کاهش آلایندگی و مدیریت بحران کم‌آبی، در قالب برنامه «یزد پایدار» تعریف می‌شوند.

وی، تحقق توسعه پایدار را نیازمند پیشرفت متوازن در حوزه‌های مختلف دانست و افزود: دستیابی به این هدف، بدون همراهی نخبگان، مردم و اصحاب رسانه امکان‌پذیر نیست و امیدواریم رسانه‌های استان همچنان در مسیر تعالی و پیشرفت یزد نقش‌آفرین باشند.

بابایی در ادامه با اشاره به پیامدهای حضور اتباع خارجی غیرمجاز در استان، اظهار داشت: محدودیت منابع آبی، چالش‌های زیست‌محیطی و آسیب‌های اجتماعی، ضرورت بازنگری در مسیر توسعه صنعتی استان را دو چندان کرده است و تغییر رویکرد در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

استاندار یزد همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ گفت: بهره‌برداری کامل از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، به وجود قانون مشخص در سطح ملی نیاز دارد تا پروژه‌های مرتبط بر اساس چارچوبی قانونی و شفاف تعریف و اجرا شوند.