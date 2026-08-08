عمو پورنگ در مرکز طبی کودکان+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، داریوش فرضیایی، هنرمند محبوب و مجری شناخته‌شده برنامه‌های کودک، با حضور در بیمارستان مرکز طبی کودکان از کودکان بستری در بخش‌های مختلف عیادت کرد.

وی که سال‌ها است با کودکان این سرزمین پیوندی عاطفی و ماندگار برقرار کرده است، بار دیگر با حضور در مرکز طبی کودکان نشان داد که مهربانی، همدلی و توجه به روحیه کودکان، در کنار درمان، می‌تواند امید و آرامش را به دل بیماران کوچک و خانواده‌هایشان هدیه کند.

عمو پورنگ در این دیدار صمیمانه، بر بالین کودکان حاضر شد و با گفتگو، هم‌صحبتی و بازی با آنان، لحظه‌هایی سرشار از شادی و خاطره برای کودکان و همراهانشان آفرید.

همچنین حضور وی در کلینیک‌های تخصصی بیمارستان با استقبال گرم کودکان و خانواده‌ها روبه‌رو شد و برای دقایقی فضای درمانی را به محیطی آکنده از لبخند، نشاط و امید بدل کرد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و حضور داوطلبانه هنرمندان و نیک‌اندیشان، بخشی از رویکرد انسان‌محور بیمارستان مرکز طبی کودکان در کنار خدمات درمانی و آموزشی است؛ رویکردی که با تقویت روحیه بیماران و خانواده‌های آنان، تجربه حضور در بیمارستان را دلپذیرتر و امیدبخش‌تر می‌کند.