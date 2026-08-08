کشف ۱۵ هزار قلم لوازم پزشکی قاچاق در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره تخلیه و نگهداری لوازم پزشکی قاچاق در یک انبار در اسلامشهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی اسلامشهر با انجام اقدامات فنی، محل نگهداری کالاهای قاچاق در محله قاسم‌آباد را شناسایی و با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۱۵ هزار قلم لوازم پزشکی خارجی قاچاق کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

علیزاده گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را ۳ هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد؛ همچنین انبار مذکور با دستور مقام قضایی پلمب شد.