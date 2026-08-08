به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: عصر امروز شنبه مأموران انتظامی در جریان رفتار هنجارشکنانه فردی مسلح به سلاح سرد قرار گرفتند و برای کنترل شرایط و جلوگیری از ایجاد ناامنی، وارد عمل شدند.
وی افزود: این فرد با وجود تذکرها و اخطارهای مکرر مأموران، به رفتار خود ادامه داد و ضمن قدرتنمایی و ایجاد رعب و وحشت، مأموران انتظامی را نیز تهدید کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان علیآبادکتول ادامه داد: با توجه به استمرار تهدید و به منظور حفاظت از جان مأموران، پلیس در چارچوب قانون بهکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کرد و فرد متجاوز را زمینگیر کرد.
نوروزی با بیان اینکه جزئیات این حادثه در دست بررسی است، تأکید کرد: مأموران انتظامی در مواجهه با تهدیدهای جدی، مطابق ضوابط قانونی و با رعایت مقررات اقدام خواهند کرد.
وی امنیت شهروندان و حفظ نظم عمومی را از اولویتهای اصلی پلیس دانست و خاطرنشان کرد: با افرادی که با اقدامات هنجارشکنانه، ایجاد رعب و ناامنی آرامش عمومی را مختل کنند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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