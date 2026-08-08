به گزارش خبرنگار مهر ، فاطمه زیراچی، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: امروز میدان جنگ رسانه‌ای در کنار میدان جنگ نظامی قرار دارد و دشمن تنها با موشک و پهپاد وارد میدان نشده، بلکه با دروغ، تحریف و جنگ روانی نیز تلاش می‌کند اراده ملت ایران را هدف قرار دهد.

وی افزود: خبرنگار متعهد و رسانه مسئول در این میدان نیز ایستاده و تلاش کرده اجازه ندهد روایت دشمن، حقیقت میدان را به حاشیه ببرد.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات اخیر کشور گفت: رسانه‌ها در روزهای سخت در کنار مردم و در میدان روایت حضور داشتند؛ در میدان مقابله با جنگ روانی دشمن، امیدآفرینی و بیان واقعیت‌های جامعه تلاش کردند روایت ملت ایران در هیاهوی رسانه‌ای دشمن گم نشود.

زیراچی ادامه داد: اعتراف رسانه های خارجی به شکست آمریکای جنایتکار حاصل مجاهدت رسانه‌هایی است که روایت واقعی میدان را به گوش دنیا رساندند و این مسیر با روایت دقیق، مستند و مقتدر ادامه خواهد داشت.

رسانه در نگاه مدیریت استان یک ابزار تبلیغاتی نیست

وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی گفت: این قدردانی یک تعارف اداری نیست؛ جامعه رسانه‌ای استان اقدامات انجام شده را در میدان، جلسات، بازدیدها، پیگیری‌ها و سفرهای استاندار دیده است.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: استاندار خراسان جنوبی رسانه را به خوبی شناخته و آن را صرفاً ابزاری برای انتشار خبر ندیده، بلکه رسانه را یک همراه، ناظر و ظرفیت مهم برای توسعه استان دانسته است.

زیراچی با اشاره به تأکید استاندار بر ارتباط مدیران با افکار عمومی افزود: توجه به حوزه رسانه و ارتباط مؤثر مدیران با رسانه‌ها حتی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفته که این نگاه، اتفاق ارزشمندی در فضای رسانه‌ای استان ایجاد کرده است.

وی گفت: امروز نسبت به گذشته ارتباط مدیران با رسانه‌ها تقویت شده و بسیاری از مدیران، رسانه را در کنار خود می‌بینند، نشست خبری برگزار می‌کنند و برای اطلاع‌رسانی اقدامات خود برنامه دارند.

رسانه فقط برای بیان نقاط قوت نیست

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه رسالت رسانه تنها بیان نقاط قوت نیست، گفت: رسانه باید هم خدمات را ببیند و هم دغدغه‌های مردم را منتقل کند.

زیراچی افزود: هنوز برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی آن‌گونه که شایسته است رسانه را درک نکرده‌اند و در برخی مجموعه‌ها نگاه به رسانه صرفاً به انعکاس یک خبر محدود می‌شود و حتی در مواردی همین ارتباط نیز وجود ندارد.

وی تصریح کرد: رسانه می‌تواند شریک مدیر در مسیر خدمت‌رسانی، امیدآفرینی و ارتباط با مردم باشد و انتظار ما این است که مدیران، رسانه را یک فرصت برای بیان خدمات، شنیدن دغدغه‌های مردم و افزایش اعتماد عمومی بدانند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی خواستار تقویت ارتباط دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها شد و گفت: روابط عمومی‌ها باید فعال‌تر شوند و زمینه حضور خبرنگاران در میدان و دسترسی آنان به اطلاعات فراهم شود.

حمایت از خبرنگار، حمایت از جریان آگاهی‌بخشی است

زیراچی با اشاره به دغدغه‌های رفاهی و حمایتی خبرنگاران اظهار کرد: حمایت از خبرنگار، حمایت از جریان آگاهی‌بخشی و سرمایه اجتماعی استان است و انتظار جامعه رسانه‌ای، توجه بیشتر به مسائل رفاهی و حمایتی خبرنگاران است.

وی همچنین بر تقویت ارتباط مدیران شهرستان‌ها با رسانه‌های مرکز استان تأکید کرد و گفت: در شهرستان‌های خراسان جنوبی ظرفیت‌های فراوان، پروژه‌های مهم و خدمات ارزشمندی وجود دارد که برای دیده و روایت شدن آنها نیازمند ارتباط منسجم‌تر و فعال‌تر میان مدیران و رسانه‌ها هستیم.

قرعه‌کشی زمین برای ۳۰ خبرنگار خراسان جنوبی انجام شد

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده در حمایت از جامعه رسانه‌ای استان گفت: با حمایت استاندار و پیگیری اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات، موضوع مسکن خبرنگاران که سال‌ها یکی از مطالبات جدی اصحاب رسانه بود، وارد مرحله اجرا شده است.

زیراچی افزود: در مرحله نخست، قرعه‌کشی برای ۳۰ نفر از خبرنگارانی که پرونده آنان تکمیل شده، انجام شده و به‌زودی در مراسمی رسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی واگذاری زمین‌ها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساخت پروژه خانه مطبوعات استان نیز دو میلیارد تومان اعتبار با نگاه ویژه استاندار اختصاص یافته و عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز می‌شود.

برگزاری ۱۲ تور رسانه‌ای و بیش از ۳۰ نشست خبری

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت ارتباط رسانه و دستگاه‌های اجرایی گفت: طی این مدت ۱۲ تور رسانه‌ای برگزار شده و خبرنگاران از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، پروژه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین بیش از ۳۰ نشست خبری مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل خانه مطبوعات استان برگزار شده که این اقدامات به تقویت فرهنگ گفت‌وگو و پاسخگویی کمک کرده است.

زیراچی با اشاره به روند توسعه خراسان جنوبی بیان کرد: رسانه‌ها تلاش‌های انجام شده در حوزه راه‌آهن، آب، جذب اعتبارات ملی، توسعه زیرساخت‌ها، جهش سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی استان را دنبال و روایت کرده‌اند.

وی راه‌آهن را یکی از مطالبات تاریخی مردم خراسان جنوبی دانست و گفت: راه‌آهن برای مردم استان تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک مطالبه تاریخی است و تلاش‌های انجام شده برای پیشرفت این پروژه قابل تقدیر است.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی در پایان گفت: رسانه و مدیریت اجرایی دو مسیر جدا از هم نیستند؛ رسانه قدرتمند، همراه مدیر موفق است و نقد منصفانه رسانه‌ها فرصتی برای اصلاح و بهتر شدن امور محسوب می‌شود.

زیراچی با تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانه‌ای استان خاطرنشان کرد: خبرنگاران فقط خبر ثبت نمی‌کنند، بلکه روایتگر تلاش‌ها، دغدغه‌ها، امیدها و گاهی رنج‌های مردم هستند و افتخار ما این است که خبرنگاریم؛ نه فقط برای نوشتن از اتفاقات، بلکه برای ایستادن کنار حقیقت.