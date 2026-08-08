به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به تداوم آلودگیهای نفتی و آسیبهای واردشده به سواحل و اکوسیستمهای خلیج فارس در پی حملات و شرایط جنگی، گفت: این سازمان با همکاری دستگاههای مرتبط، روند پایش، نمونهبرداری، پاکسازی و ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد، افزود: در طول ایام جنگ و پس از آن، با استفاده از ظرفیتهای این کنوانسیون و تصاویر ماهوارهای، موارد آلودگی و آسیبهای واردشده به محیط زیست دریایی رصد و بررسی شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: آلودگیهای ایجادشده صرفاً محدود به یک نفتکش نبوده و موارد دیگری از جمله تخلیه آب توازن کشتیها نیز وجود داشته است؛ البته بخشی از این موارد به دلیل شرایط جنگی و وضعیت خاص منطقه اجتنابناپذیر بوده است.
وی ادامه داد: در مورد آلودگی ایجادشده در لاوان نیز اقدامات لازم با همکاری سازمان بنادر انجام شده و عملیات پاکسازی صورت گرفته است، اما نمیتوان آسیبهای واردشده به سواحل و اکوسیستم آبی خلیج فارس در شرایط جنگی را کتمان کرد.
انصاری تأکید کرد: در حال حاضر پایش، نمونهبرداری و مانیتورینگ آلودگیهای ایجادشده در حال انجام است و در کنار تلاش برای کاهش و پاکسازی آلودگیها، موضوع مطالبهگری در سطح ملی و بینالمللی نیز دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به خسارتهای گسترده واردشده به زیستگاهها، تنوع زیستی و اکوسیستمهای ساحلی در جریان جنگ، گفت: ارزیابی میزان خسارتهای زیستمحیطی و حتی آثار اقتصادی این خسارتها در حال انجام است و این بررسیها پس از تکمیل، از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهوری پیگیری و اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از واکنش محدود نهادهای بینالمللی به آسیبهای زیستمحیطی ناشی از جنگ، اظهار کرد: با وجود مکاتبات متعدد با ۱۱ نهاد محیط زیستی سازمان ملل و پیگیری موضوع از طریق دیپلماسی محیط زیست، اقدام مؤثری که انتظار میرفت از سوی نهادهای بینالمللی انجام نشد.
انصاری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست حتی در نشستی آنلاین با برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، موضوع اعزام هیأتی برای بررسی میدانی خسارتها را مطرح کرد و وعدههایی نیز در این زمینه داده شد، اما در عمل آنچه حاصل شد، صرفاً صدور بیانیهای برای دعوت کشورها به صلح بود و در آن اشاره مشخصی به مسئولیت کشورهای متجاوز نشد.
وی تصریح کرد: انتظار زیادی نداریم که این مطالبهگری در سطح بینالمللی الزاماً به نتیجه مورد نظر منجر شود، اما وظیفه ما این است که میزان آسیبهای واردشده به محیط زیست را بهطور دقیق ارزیابی کنیم و اقدامات لازم را برای کاهش خسارتها انجام دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره آسیبهای واردشده به محیط زیست هرمزگان و حادثه اخیر، گفت: ضایعهای که رخ داده بسیار بزرگ و جبرانناپذیر بوده است و همکاران ما در ادارهکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان موضوع را با جدیت دنبال میکنند.
وی با اشاره به شرایط روحی دشوار برخی همکاران محیط زیست استان، خاطرنشان کرد: شرایط بسیار سخت است، اما با وجود همه دشواریها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیریهای لازم را از طریق مسئولان و همکاران مربوطه انجام خواهد داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از اختصاص بخشی از جایزه ملی محیط زیست به نام دو خبرنگار محیطزیستی جانباخته در حادثه اتوبوس خبرنگاران خبر داد.
وی با اشاره به نقش خبرنگاران تخصصی حوزه محیط زیست اظهار کرد: خبرنگارانی که بهصورت حرفهای و تخصصی در حوزه محیط زیست و با وجود همه چالشها در خبرگزاریها فعالیت میکنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
وی افزود: تلاش ما این است که برای خبرنگاران این حوزه انگیزه و رغبت بیشتری ایجاد کنیم تا هرچه بیشتر در حوزه محیط زیست بمانند و برای رفع چالشهای محیط زیستی کشور قلم بزنند.
به گفته وی: امسال در جایزه ملی محیط زیست، بخش ویژهای برای خبرنگاران محیط زیست خواهیم داشت و این بخش به نام دو خبرنگار محیطزیستی که در حادثه اتوبوس خبرنگاران جان خود را از دست دادند، نامگذاری خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی جنگ در خلیج فارس و پیگیری مطالبهگری در سطح ملی و بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به تداوم آلودگیهای نفتی و آسیبهای واردشده به سواحل و اکوسیستمهای خلیج فارس در پی حملات و شرایط جنگی، گفت: این سازمان با همکاری دستگاههای مرتبط، روند پایش، نمونهبرداری، پاکسازی و ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی را دنبال میکند.
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