به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با قدردانی از همکاری معاونت امور زنان، اظهار کرد: پیش از انعقاد این تفاهم‌نامه نیز چند برنامه و فعالیت مشترک میان دو دستگاه انجام شده بود و امیدواریم این تفاهم‌نامه، جهت‌دهی مشخصی به همکاری‌های مشترک در محورهای پیش‌بینی‌شده بدهد.

وی با اشاره به نقش برجسته زنان در خانواده و جامعه افزود: زنان می‌توانند در حوزه‌های مختلف محیط زیستی، از جمله ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در خانواده، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه مشارکت‌های مردمی، نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به ظرفیت بالای زنان در سازمان حفاظت محیط زیست و تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی توسط زنان انجام می‌شود و بسیاری از این تشکل‌ها نیز توسط زنان مدیریت می‌شوند. این ظرفیت می‌تواند در مسیر بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

انصاری، کسب و کارهای سبز، اقتصاد چرخشی و معیشت‌های پایدار را از محورهای مهم همکاری مشترک عنوان کرد و گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، اصلاح الگوی مصرف آب، انرژی و سایر منابع طبیعی بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی افزود: باید نگاه خود را از مدیریت پسماند به پیشگیری از تولید پسماند تغییر دهیم؛ یعنی از زمان خرید، به مصرف آگاهانه و کاهش تولید پسماند فکر کنیم. کاهش دورریز مواد غذایی و اصلاح الگوی خرید می‌تواند نقش مهمی در مدیریت پسماند داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به پویش «نه به پلاستیک» اشاره کرد و گفت: در این پویش تلاش شده است موضوع کاهش مصرف محصولات پلاستیکی یک‌بارمصرف، علاوه بر ابعاد محیط زیستی، از منظر اقتصادی و صنعتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا مواد اولیه و ظرفیت صنایع پتروشیمی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر هدایت شود.

وی، «مد پایدار» را از دیگر محورهای مهم دانست و اظهار کرد: استفاده مجدد از محصولات، بازطراحی و ورود دوباره کالاها به چرخه مصرف، از لباس و لوازم خانگی گرفته تا سایر محصولات، می‌تواند فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست را کاهش دهد.

انصاری با تأکید بر ضرورت تبدیل تفاهم‌نامه به برنامه‌های عملیاتی گفت: امیدواریم این تفاهم‌نامه صرفاً به یک سند و کاغذ محدود نشود و بتوانیم در چارچوب آن، پروژه‌های مشخص و حتی پروژه‌های خرد و محلی را اجرا کنیم.

وی افزود: می‌توان در برخی استان‌هایی که با مسائل شاخص محیط زیستی مواجه هستند، طرح‌های پایلوتی را با مشارکت زنان و جوامع محلی اجرا کرد؛ برای مثال در مناطق تالابی می‌توان روی تغییر الگوی کشت، کاهش مصرف آب و کاهش استفاده از سموم کشاورزی تمرکز کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین بر اجرای پروژه‌های «محله‌محور» که مورد تاکید رئیس جمهوری است، تأکید کرد و گفت: موضوع «محله سبز» و «خانواده سبز» نیز می‌تواند نقطه عطف دیگری در این تفاهم‌نامه باشد. با تعریف شاخص‌هایی برای خانواده‌های سازگار با محیط زیست، می‌توان فرهنگ حفاظت از محیط زیست را از درون خانواده‌ها توسعه داد.

انصاری در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه اظهار کرد: باید ساختار کمیته مشترک همکاری مشخص شود و با برگزاری جلسات مستمر، روند اجرای محورهای تفاهم‌نامه رصد و ارزیابی شود تا شاهد تحقق عملی اهداف آن باشیم.