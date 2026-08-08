به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با روز خبرنگار آیین تجلیل از شهدای رسانه و پاسداشت روز خبرنگار با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانواده شهدای رسانه، مسئولان فرهنگی کشور و جمعی از اهالی فرهنگ و رسانه امروز شنبه (۱۷ مرداد) در محل تالار وحدت برگزار شد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام راحل، امام شهید و شهدای رسانه گفت: امروز، روز شما خبرنگاران است و قصد سخنرانی ندارم.



وی افزود: خیرمقدم عرض می‌کنم خدمت تک‌تک شما عزیزانی که سال پُررنج و پرفرازونشیب را پشت سر گذاشتید و در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها، در کنار ملت ایران و گاه در جایگاه پیشران ملت قرار گرفتید.



صالحی تصریح‌کرد: شما خبرنگاران در این مسیر کم نگذاشتید و هرآنچه در توان داشتید، برای ملت به میدان آوردید.



وی افزود: دست تک‌تک عزیزانی را که در این شرایط سخت در کنار ملت بودند و در جنگ روایت‌ها، روایت ملت ایران را نوشتند و سرودند می‌بوسم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ایران عزیز، با چنین ملت بزرگی و با چنین رسانه‌های سرافرازی، عزیزتر، مقتدرتر و مستقل‌تر خواهد ماند.



در ابتدای این آیین از خانواده شهدای عرصه خبر و فرهنگ تقدیر شد.



پس از آن تعدادی از خبرنگاران به بیان مطالب خود پرداختند.