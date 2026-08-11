به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا، مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در نشست امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به رویکرد شورا در توسعه همکاری با معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بر اساس توصیه و تأکید وزیر محترم، رویکرد ما در شورای فرهنگ عمومی، تقویت تعامل با معاونت‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه است.

وی افزود: در این زمینه، تعامل مناسبی با معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است و تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌ها و تحقق اهداف شورای فرهنگ عمومی را فراهم کنیم.

آشنا با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در حوزه فرهنگ عمومی گفت: سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل مهم پایداری و انسجام جامعه، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در کانون فعالیت‌های حوزه فرهنگ عمومی قرار داشته باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات اظهار داشت: این معاونت از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف شورای فرهنگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

وی رسانه و فضای مجازی را از اولویت‌های کاری شورای فرهنگ عمومی عنوان کرد و افزود: در این حوزه نیز معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های شورا ایفا کند.

محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در این نشست با اشاره به جایگاه رسانه در حوزه فرهنگ عمومی گفت: رسانه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای فرهنگ‌سازی در جامعه است و در نهادینه‌کردن مفاهیم و پیشبرد بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، نقشی اساسی دارد.

وی افزود: در چارچوب این تفاهم‌نامه می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، همکاری‌های مشترک را به‌صورت جدی، مؤثر و هدفمند دنبال کنیم.

نوروزپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی، بر اهمیت توجه به این موضوع و نقش رسانه‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امکانات و ظرفیت‌های این معاونت در خدمت فرهنگ و جامعه است و آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف، همکاری و حمایت لازم را از برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی داشته باشیم.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سند در اجرای بند هفتم پیوست ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف ارتقای سطح تعامل، توسعه همکاری‌های مشترک و ایجاد هم‌افزایی میان دو مجموعه منعقد شده است. تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات حوزه رسانه و تبلیغات که با فرهنگ عمومی ارتباط دارند، از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

برگزاری نشست‌های تخصصی برای تدوین مبانی، شناسایی موضوعات و بررسی چالش‌های اساسی فرهنگ عمومی، از جمله زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است. همچنین تدوین شیوه‌نامه‌ها و سازوکارهای اجرایی در زمینه بخشی از تبلیغات شهری و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای طرح و تبیین مسائل و موضوعات فرهنگی، با اولویت حوزه‌هایی همچون محیط زیست، بهداشت، خانواده، جمعیت، مهاجرت، تولید، نظم، قانون و مصرف، در زمره زمینه‌های همکاری دو طرف قرار دارد.

در ادامه این نشست، پیشنهادهایی برای گسترش همکاری و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های رسانه‌ای در حوزه فرهنگ عمومی مطرح شد. همکاری در زمینه پژوهش، افکارسنجی، آمار، تولید محتوا و تدوین نظام مسائل فرهنگ عمومی، استفاده از ظرفیت نشریات و شبکه‌های تصویری و تولید محتوای بصری، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده بود.

همچنین استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی شورای فرهنگ عمومی، آگاهی‌بخشی درباره مصوبات شورا و تبیین نقش و جایگاه آن در نظام فرهنگی کشور و بهره‌گیری از شبکه گسترده خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی در این زمینه پیشنهاد شد.

استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی و استانی و اطلاع‌رسانی هدفمند با تفکیک استان‌ها نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای تقویت ارتباط شورای فرهنگ عمومی با افکار عمومی و رسانه‌های کشور بود.

این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و دو مجموعه بر تقویت همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در مسیر ارتقای فرهنگ عمومی و نقش‌آفرینی مؤثرتر رسانه‌ها در این حوزه تأکید کردند.