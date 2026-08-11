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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

دفتر نشر و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی اعلام کرد؛

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵

علیرغم چالش‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلال در برخی سامانه‌های برخط، حوزه نشر در بهار ۱۴۰۵ با تکیه بر استمرار خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته معاونت امور فرهنگی، شاهد جهشی در خروجی نهایی آثار بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نشر و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمامی ساعات شبانه روز به صورت ۲۴ ساعته و برخط در حال خدمت رسانی به اهالی فرهنگ است. در سال ۱۴۰۵ با توجه به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه نیز فرآیند خدمات‌رسانی متوقف نشد و در تمامی این ایام اقدام به خدمت به اهالی قلم، فرهنگ، ناشران و مولفان کرد.

در سه ماهه اول امسال تعداد ۲۳۹۵۲ اثر در سامانه جامع امور ناشران به ثبت رسید در حالی که در همین مدت در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۸۲۵ اثر در این سامانه به ثبت رسیده بود. در این مدت کتاب‌های ثبت شده توسط ناشران نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

در بهار امسال با به کارگیری کاربرگ‌های جدید و بروز شده کارشناسی کتاب، از تعداد آثار مشروط به اصلاح کتاب ۴۱ درصد کاسته شد و ۲۴۰۱ اثر ملزم به اصلاح موارد ابلاغی شدند که ۱۰ درصد کل آثار ثبت شده امسال را در بر می‌گیرد. تعداد عناوین مشروط به اصلاح کتاب در سال گذشته ۴۱۱۸ جلد بوده است.

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵

در سه ماهه اول امسال تعداد ۱۸۱ اثر (کمتر از یک درصد کل آثار) از سوی گروه‌های علمی مغایر ضوابط نشر تشخیص داده شدند که برخی از این تعداد شامل ضوابطی مانند کتاب‌سازی، سرقت علمی و ادبی، عدم رعایت پاسداشت زبان فارسی و سایر زبان‌های جغرافیای تاریخی ایران و کتاب‌های فاقد وجاهت علمی و تعریف کتاب بودند. این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۱۸ اثر مغایر ضوابط نشر شده بود، کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

در فصل بهار امسال تعداد ۲۲۲۰۸ اثر مجوز قبل از چاپ کتاب دریافت کردند که نسبت به سال گذشته که تعداد ۲۶۱۶۲ اثر مجوز دریافت کرده‌اند کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت تعداد ۱۵۶۳ اثر در دست بررسی است که این تعداد در سال گذشته ۱۴۴۵ اثر بوده است.

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۰۳۸۴ مجوز اعلام وصول و انتشار کتاب صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که این تعداد ۲۶۷۶۶ جلد بوده است رشد ۱۵ درصدی داشته است. از تعداد کتاب اعلام وصول شده در سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۱۵۷۳ کتاب چاپ اول بوده است که نسبت به سال گذشته در همین مدت ۲۸ درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۵ درصدی اعلام وصول کتاب در سال ۱۴۰۵

گفتنی است علی‌رغم مشکلات ایجاد شده در جنگ تحمیلی اخیر و نارسایی سامانه‌های برخط، در روند کاری این مجموعه خللی ایجاد نشده است و مدت زمان ثبت، کارشناسی و ابلاغ و تطبیق کتاب همانند سال گذشته در حال انجام و خدمت‌رسانی است.

کد مطلب 6914365
زهرا اسكندری

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