به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر اسماعیلی شنبه شب در اجتماع پر شور میدان امام بوشهر با استناد به فقرات نورانی زیارت اربعین به تحلیل چرایی وقوع جنایت کربلا پرداخت و اظهار کرد: جنایت بزرگ کربلا نتیجه «جاهلیت سازمان‌یافته» پس از پیامبر اکرم (ص) بود که افکار عمومی را برای این فاجعه آماده کرد.

وی با تفکیک صحنه‌گردانان کربلا به دو گروهِ «عوامل میدانی» و «طراحانِ اهل نفاق»، تصریح کرد: طراحان اصلی که در زیارت عاشورا از آنان به عنوان «مؤسسین ظلم» یاد شده، با دفع اهل‌بیت (ع) از جایگاه اصلی‌شان، جامعه را از نعمت امام محروم کردند. دسیسه اصلی این جریان، تبدیل «نظام ولایت و امامت» به «مُلک و سلطنت» بود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه با هشدار نسبت به تحرکات جریان‌های نفوذی در شرایط کنونی گفت: امروز نیز برخی در سودای انزوای نظام ولایی و تبدیل آن به دیکتاتوری جناحی هستند؛ حال آنکه نگاه به تاریخ ۲۰۰ سال گذشته ایران نشان می‌دهد که تنها در سایه «نظام ولایی» بود که ایران اسلامی از خطر فروپاشی مطلق حفظ شده است.



امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به تحولات بین‌المللی، انزوای آمریکا را حتمی خواند و افزود: گسترش جبهه مقاومت به رهبری ایران قطعی است و سودای بازگشت سلطه آمریکا به این کشور، خیالی خام است. این جنگی که دشمنان آغاز کرده‌اند، تنها به افول و سقوط خودشان منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولین اجرایی خاطرنشان کرد: نسخه‌های اقتصادی که خود بیمارند و ناکارآمدی آن‌ها بارها به اثبات رسیده، راه علاج بهبود شرایط اقتصادی نیست. همچنین از مسئولین محترم انتظار می‌رود برای عبور از مشکلات، بیش از پیش بر حفظ و تقویت «وحدت و انسجام ملی» تمرکز کنند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در پایان، ضمن قدردانی از اجتماعات پرشور و دشمن‌شکن مردم مومن و انقلابی بوشهر، این حضور را ضامن اقتدار نظام اسلامی دانست.