دستگیری ۲ سارق خودرو و کشف خودروهای مسروقه در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول کرمیچگنی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف مقابله با جرایم مرتبط با سرقت، مأموران پلیس آگاهی شهرستان پلدختر شناسایی و دستگیری سارقان خودرو را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و بررسی سرنخهای موجود، موفق شدند دو متهم مرتبط با سرقت خودرو را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، آنها را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
اعتراف به سرقت ۲ خودرو
فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت دو دستگاه خودرو اعتراف کردند.
کرمیچگنی بیان کرد: یکی از خودروهای کشفشده یک دستگاه پژو ۴۰۵ بود که بر اساس بررسیهای کارشناسی، سابقه سرقت از استانهای شمالی کشور داشت و خودروی دیگر یک دستگاه پراید بود که در محدوده شهرستان پلدختر به سرقت رفته بود.
وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از تکمیل اقدامات تخصصی موفق به کشف خودروهای مسروقه شدند و موضوع برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.
استرداد خودروهای مسروقه به مالکان
فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر با اشاره به استرداد خودروهای کشفشده گفت: پس از انجام هماهنگیهای لازم و طی مراحل قانونی، خودروهای مسروقه به مالکان آنها تحویل داده شد.
کرمیچگنی تصریح کرد: متهمان نیز پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات لازم، برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی در پایان بر استمرار اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت تأکید کرد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات بازدارنده و توجه بیشتر هنگام پارک خودرو، زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.
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