دستگیری ۳ سارق در طرح ارتقای امنیت اجتماعی رزن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وجیه‌الله حقیقی‌ماهر عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش سطح امنیت و احساس امنیت عمومی و همچنین کشف جرایم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های انتظامی در شهرستان رزن اجرا شد، اظهار کرد: در اجرای این طرح سه سارق دستگیر و سه فقره سرقت کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماع مقادیری انواع مواد مخدر کشف و دو نفر از فروشندگان مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با اشاره به جمع‌آوری پنج معتاد متجاهر در طرح ارتقای امنیت اجتماع، گفت: ۱۲ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ حقیقی ماهر در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه از سرقت، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.