به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر در نخستین نشست کنسرسیوم انرژی بخش خصوصی در گلستان اظهار کرد: شرایط موجود در حوزه انرژی ایجاب میکند بخش خصوصی با سرمایهگذاریهای کوچک، سریع و هدفمند، نقش جدیتری در جبران کمبود انرژی ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی از حوزههای مطمئن و پربازده برای سرمایهگذاری محسوب میشود و میتواند بخشی از نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان را تأمین کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: براساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان سال ۲۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان وارد مدار خواهد شد و در حال حاضر حدود ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی فعال است و ۶۲ مگاوات ظرفیت جدید نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
کیانمهر با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایهگذاران حوزه انرژی بیان کرد: استانداری گلستان آمادگی دارد فرآیند صدور مجوزها، تأمین زمین و پیگیری تسهیلات مورد نیاز سرمایهگذاران را تسهیل کند تا طرحهای انرژی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند.
وی تشکیل کنسرسیوم انرژی را اقدامی مؤثر برای تجمیع ظرفیتهای بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: این مدل میتواند با استفاده مشترک واحدهای صنعتی از ظرفیتهای تولید انرژی، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و از بروز خاموشیهای ناخواسته در شهرکهای صنعتی جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین با اشاره به محدودیتهای موجود در تأمین گاز و ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: با توجه به اینکه تأمین انرژی به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است، گلستان نیز باید با تکیه بر توان بخش خصوصی، توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس و استفاده از ظرفیت پشتبام واحدهای تولیدی و صنعتی، بخشی از نیاز انرژی خود را تأمین کند.
کیانمهر خاطرنشان کرد: حرکت به سمت تولید پراکنده و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به جبران ناترازی، میتواند زمینه پایداری بیشتر انرژی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی استان را فراهم کند.
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