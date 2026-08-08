حسینی: ایجاد نیروگاه خورشیدی ۲۶۵۰ مگاواتی در ساوه هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگارمهر،سید مهدی حسینی ظهر شنبه در آیین افتتاح فاز اول ۲۰ مگاواتی از نیروگاه ۱۸۰ مگاواتی متانول کاوه یا اشاره به ظرفیتهای قابل توجه ساوه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ظرفیت احداث حدود ۲ هزار و ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این شهرستان اعلام شده و امید است این ظرفیت با توجه به شرایط مناسب منطقه افزایش یابد.
فرماندار ساوه افزود: این پروژه ۲۰ مگاواتی با همت سرمایهگذاران بزرگ، فعالان صنعتی به ثمر رسیده که نویدبخش اتفاقی خوب برای مردم استان مرکزی و بهویژه شهرستان ساوه است.
وی افزود: اجرای این پروژهها موجی از امیدواری را برای رفع ناترازی و کسری انرژی که کشور طی سالهای اخیر بهشدت با آن مواجه بوده، ایجاد کرده است.
حسینی با اشاره به ظرفیت بالای ساوه در زمینه انرژی خورشیدی تصریح کرد: تاکنون ظرفیت احداث حدود ۲ هزار و ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان ساوه به ما اعلام شده است، در حالی که ظرفیت شبکه در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی شهرستان ساوه، موقعیت جغرافیایی مطلوب و نزدیکی به پستهای بزرگ برق کشور، امیدواریم این ظرفیت افزایش پیدا کند و بتوانیم تعهدات مربوط به توسعه نیروگاههای خورشیدی را تا پایان دولت چهاردهم محقق کنیم.
فرماندار ساوه با اشاره به پروژههای در دست اجرای سرمایهگذاران گفت: در میان سرمایهگذاران، حدود ۱۶ ساختگاه بزرگ با قراردادهای مربوط به برق منطقهای وجود دارد که مجموع ظرفیت آنها حدود یک هزار و ۱۵۰ مگاوات است.
وی افزود: یک واحد صنعتی متعهد شده تا پایان سال جاری، این ظرفیت را وارد شبکه کند و تاکنون حدود ۶۴۰ مگاوات توسط این مجموعه وارد مدار شده است که بخشی از آن در شهرستان زرندیه و منطقه ولمان، از طریق پست ۴۰۰ کیلوولت، به شبکه سراسری کشور متصل شده است.
حسینی ادامه داد: پیشبینی میشود در ماه آینده نیز ۴۰ مگاوات دیگر در قالب دو واحد ۲۰ مگاواتی وارد مدار شود و در مجموع، ۶۰ مگاوات نیز در مسیر شهر صنعتی کاوه به شبکه متصل خواهد شد، امید است کل ظرفیت ۱۸۰ مگاواتی این پروژه طی یکی دو ماه آینده وارد شبکه شود.
فرماندار ساوه با اشاره به روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور گفت: این خیز بلند در حوزه انرژی خورشیدی اتفاق بسیار ارزشمندی است و چنانچه این سرمایهگذاریها چند سال زودتر آغاز میشد، اکنون با شرایط متفاوتی در حوزه انرژی مواجه بودیم.
وی افزود: انرژی خورشیدی، انرژی پاک، ارزان و در دسترسی است که با توجه به شرایط اقلیمی ایران ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه دارد و با اراده دولت و همت کارآفرینان و صنعتگران بزرگ، این روند با سرعت قابل توجهی در کشور آغاز شده است.
حسینی اظهار کرد: هدفگذاری دولت این است که تا پایان دولت چهاردهم حدود ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه کشور شود که میتواند بخش قابل توجهی از ناترازیهای موجود را پوشش داده و تحول بزرگی در صنعت انرژی و برق کشور ایجاد کند.
ساوه؛ قطب صنعت و توسعه اقتصادی
وی با اشاره به جایگاه صنعتی ساوه گفت: این شهرستان بهعنوان یکی از قطبهای صنعت و توسعه اقتصادی کشور، بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی فعال دارد که سهم بزرگی در تولید و اقتصاد کشور ایفا میکنند و همچنان تقاضای قابل توجهی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف وجود دارد.
فرماندار ساوه توسعه زیرساختهای انرژی را اقدامی هوشمندانه و ضروری دانست و افزود: توسعه انرژی خورشیدی میتواند نقش مهمی در پایداری تولید، حمایت از صنایع و تقویت اقتصاد کشور داشته باشد.
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