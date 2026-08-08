https://mehrnews.com/x3cLFh ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6911610 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ قرار صد و شصت و یکم مردم لنگرود در میدان لنگرود- همزمان با شامگاه شنبه و شب صد و شصت و یکم تجمعات، لنگرودی ها به میدان آمدند. دریافت 15 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6911610 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و شصت و یکم تجمع حماسی مردم اردستان آیتالله مظفری: قرارگاه عفاف و حجاب در قزوین فعالیت خود را آغاز میکند یکصدوشصتویکمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه سخنگوی سپاه: رسانهها امروز بخشی از سازوکار جنگ هستند برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی شهرستان لنگرود
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