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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

قرار صد و شصت و یکم مردم لنگرود در میدان

قرار صد و شصت و یکم مردم لنگرود در میدان

لنگرود- همزمان با شامگاه شنبه و شب صد و شصت و یکم تجمعات، لنگرودی ها به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6911610

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