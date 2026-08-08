به گزارش خبرنگار مهر، یکصدوشصتویکمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» همزمان با هفته بیستوچهارم این حرکت مردمی، امشب شنبه ۱۷ مردادماه در کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع از ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر میدان مرکزی تا چهارراه نوبهار را طی خواهند کرد.
اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در هفتههای گذشته بهصورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و مردم در این تجمعها ضمن تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، بر حمایت از ایران اسلامی و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کردهاند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شعار محوری اجتماع این هفته «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم» تعیین شده است و مردم کرمانشاه با حضور در این برنامه بار دیگر بر همبستگی و همراهی خود با کشور تأکید خواهند کرد.
این اجتماع با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران، جوانان، هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
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