به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در بندرعباس ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار کرد: امروز با یکی از بزرگترین قدرتهای جهان در حال جنگ هستیم و این جنگ به دلیل ماهیت ترکیبی خود، عرصههای مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها عرصه رسانه است.
وی افزود: رسانه به دلیل تأثیرگذاری گستردهای که بر افکار عمومی دارد، از مهمترین عرصههای جنگ به شمار میرود و همه انتظار دارند رسانهها این جنگ را در صحنهها و ابعاد مختلف روایت کنند.
سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه نقش رسانه در شرایط امروز فراتر از روایتگری است، تصریح کرد: رسانه فقط روایتگر نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار جنگ است. رسانه امروز ابزار است و علاوه بر روایت واقعیت، روایتساز، ادراکساز و حتی واقعیتساز است.
اصحاب رسانه سربازان و افسران عرصه جنگ
محبی ادامه داد: اصحاب رسانه، از مدیران و مسئولان رسانهای گرفته تا خبرنگاران، تنها روایتگر نیستند؛ بلکه همه سربازان این عرصه هستند و در حال جنگیدن هستند.
وی با بیان اینکه «رسانه امروز میجنگد، نه اینکه فقط جنگ را روایت کند»، گفت: رسانه در این جنگ میتواند پیروزی کسب کند یا دچار ناکامی شود. رسانه امروز جایگاه و عملکرد ویژهای دارد و میتواند جهت را تشخیص دهد و حتی جهت ایجاد کند.
سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: جنگ رسانهای بالاتر، بزرگتر و تأثیرگذارتر از جنگ نظامی است؛ چراکه آنچه به جنگافزارهای نظامی روح و معنا میبخشد، نوع روایت از این جنگافزارها و معنا بخشیدن به آنهاست و این وظیفه بر عهده رسانه قرار دارد.
مسئولیت سنگین رسانه در شناخت صحنه جنگ
محبی با اشاره به مسئولیت سنگین اصحاب رسانه در شرایط جنگی بیان کرد: اگر بپذیریم که رسانه بخشی از سازمان جنگ و اصحاب رسانه سربازان و افسران این عرصه هستند، مسئولیت ما نیز بیشتر و عمیقتر میشود.
وی افزود: رسانه باید جنگ را بشناسد، عرصه و صحنه جنگ را درک کند، ماهیت، ابعاد و مسیر جنگ را بشناسد و حتی اطراف و تأثیرگذاران جنگ را مورد شناخت و تحلیل قرار دهد.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: رسانه باید بتواند مسیر برونرفت از جنگ را ترسیم و برآوردی از آینده آن ارائه کند. این مسئله نیازمند هوشمندی و هوشیاری است و به حمدالله اصحاب رسانه و خبرنگاران پرتلاش کشور از این هوشمندی و توانمندی برخوردار هستند و تاکنون نیز این مسیر را طی کردهاند.
جنگ امروز با جنگهای گذشته متفاوت است
محبی با بیان اینکه جنگ امروز با گذشته تفاوتهای اساسی دارد، گفت: بهویژه جنگ اخیر با تمام جنگهایی که تاکنون اتفاق افتاده متفاوت است و به واسطه این تفاوت، جهان در آستانه تغییرات و اتفاقات بزرگی قرار گرفته است.
وی افزود: ما باید بتوانیم این تحولات را بهخوبی تحلیل کنیم و در روند این اتفاقات نقشآفرین باشیم. این جنگ ویژگیهایی دارد که در هیچیک از جنگهای قبلی وجود نداشته و شاید برای نخستین بار در طول تاریخ بشر چنین شرایطی در حال شکلگیری است.
جنگ امروز، جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی است
سخنگوی سپاه یکی از مهمترین ویژگیهای جنگ امروز را ادراکی بودن آن عنوان کرد و گفت: نخستین ویژگی این جنگ آن است که با یک «جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی» مواجه هستیم.
محبی تأکید کرد: باید به این تفاوت توجه داشت که سخن از جنگ نظامی با پشتوانه جنگ ادراکی نیست، بلکه جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی در جریان است.
وی ادامه داد: جنگ ادراکی به معنای تلاش برای ایجاد اختلال در ادراک است و در چنین شرایطی، رسانه نقشی اساسی در شکلدهی به ادراک افکار عمومی، معنا دادن به حوادث و جهتدهی به برداشت جامعه از واقعیتهای میدان دارد.
دشمن با حمله به مراکز کماهمیت نظامی به دنبال ساخت ادراک در جامعه بود
سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، با تشریح ابعاد جنگ ادراکی اظهار کرد: اگر ادراک انسان نسبت به محیط پیرامونی و وقایع بیرونی با واقعیت منطبق باشد، حقیقت شکل میگیرد و اگر با واقعیت منطبق نباشد، با خطا مواجه هستیم.
وی افزود: میزان خطای ادراکی انسان بهطور طبیعی بسیار کم است، اما اگر دستگاه ادراکی انسان دستکاری یا دچار اختلال شود، برداشت، شناخت و ادراک فرد از یک واقعه میتواند تغییر کند.
سخنگوی سپاه ادامه داد: امروز علم بشر به این موضوع دست یافته است؛ البته این مسئله در گذشته نیز وجود داشته، اما امروز شکلهای آن مشخصتر و آشکارتر شده است.
شایعه و دروغ ابزارهای اختلال در ادراک
محبی با اشاره به روشهای مختلف ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان گفت: یکی از راههای ایجاد اختلال در ادراک، استفاده از مواد شیمیایی است که میتواند برای مدت کوتاهی ادراک فرد را تغییر دهد، اما راههای دیگری نیز برای دستکاری دستگاه ادراکی وجود دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین این روشها، استفاده از گزارههای کلامی و تصویری است. دروغهای مکرر و واقعسازی آنها و همچنین تکرار شایعات میتواند بهتدریج فرد را به این نتیجه برساند که یک امر غیرواقعی، حقیقت دارد.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: وقتی روایتهای نادرست درباره یک فرد بهطور مکرر به شخص دیگری منتقل شود، شناخت و ادراک او دچار اختلال میشود و ممکن است حتی بر اساس همین ادراک غلط تصمیمهایی بگیرد که هیچ تناسبی با واقعیت ندارد.
استفاده از اقدامات نظامی برای دستکاری ادراک
محبی با اشاره به جنگ اخیر گفت: یکی از روشهایی که در این جنگ مورد استفاده قرار گرفت، استفاده از اقدامات نظامی برای دستکاری و ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان بود.
وی ادامه داد: در این جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی برخی مراکز و اهدافی را با موشکها و پهپادهای گرانقیمت مورد حمله قرار دادند که از نظر نظامی ارزش راهبردی بالایی نداشتند.
سخنگوی سپاه با طرح این پرسش که «یک پست بازرسی از نظر نظامی چه ارزش راهبردی دارد؟»، اظهار کرد: وقتی دشمن یک کلانتری تخلیهشده یا یک پایگاه بسیج را مورد اصابت قرار میدهد، هدف اصلی لزوماً ارزش نظامی آن مکان نیست، بلکه ایجاد یک ادراک خاص در جامعه است.
هدف دشمن القای فروپاشی ساختارهای امنیتی
محبی بیان کرد: دشمن با این حملات تلاش داشت این ادراک را ایجاد کند که دیگر ایست بازرسی، کلانتری یا پایگاه بسیج وجود ندارد و بنابراین مردم میتوانند بهراحتی وارد فضای اغتشاش شوند و زمینه برای تغییر نظام فراهم شده است.
وی افزود: دشمن خودش میداند که ارزش نظامی یک پایگاه بسیج با موشکی که دهها میلیون دلار قیمت دارد قابل مقایسه نیست، اما هدف از این اقدام، ساخت ادراک است؛ یعنی القای اینکه دیگر پایگاهی وجود ندارد که در برابر شما بایستد.
ترور فرماندهان برای ایجاد ادراک کاهش قدرت دفاعی
سخنگوی سپاه همچنین با اشاره به حملات دشمن به فرماندهان نظامی گفت: دشمن چرا فرماندهان را هدف قرار میدهد؟ برای اینکه این ادراک را ایجاد کند که دیگر فرماندهان نظامی وجود ندارند و در نتیجه قدرت جنگیدن، مقابله و ایستادگی کاهش پیدا کرده است.
محبی افزود: دشمن با هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب نیز به دنبال ایجاد این ادراک بود که دیگر رهبری وجود ندارد و در نتیجه شیرازه کشور از هم پاشیده و امکان تغییر نظام فراهم شده است.
ایران با شکستن ادراکسازی دشمن پیروز شد
وی با بیان اینکه جنگ اخیر از جهات مختلف با جنگهای گذشته متفاوت و بینظیر بود، تصریح کرد: به حمدالله در این جنگ پیروز شدیم و یکی از دلایل این پیروزی آن بود که ادراکسازی دشمن را دچار خدشه کردیم.
سخنگوی سپاه گفت: وقتی فرماندهان نظامی هدف قرار گرفتند، ما حجم و دقت آتش خود را افزایش دادیم تا نشان دهیم شهادت فرماندهان موجب کاهش قدرت نظامی کشور نشده است.
وی ادامه داد: همچنین همه ارکان کشور، دولت و سایر قوا بهخوبی به فعالیت خود ادامه دادند تا این ادراک شکسته شود که شهادت رهبر یا فرماندهان میتواند موجب فروپاشی نظام شود.
حضور مردم، پاسخی به جنگ ادراکی دشمن
محبی با اشاره به حضور مردم در خیابانها اظهار کرد: مردم بزرگوار و شریف را در خیابانها و تجمعات دیدیم که نشان دادند خلأیی ایجاد نشده است، بلکه این خلأ با حضور مردم، بسیجیان و نیروهای فراجا بیش از گذشته پر شده است.
وی افزود: حتی در مناطقی که پایگاهها و مراکز مورد حمله قرار گرفته بودند، حضور نیروهای بسیجی و فراجا در خیابانها و خودروها نشان داد که بود و نبود یک مکان برای ما تعیینکننده نیست؛ بلکه مهم این است که نیروهای نظامی و امنیتی مانند گذشته پای کار هستند.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: اگر دشمن یک پست بازرسی را مورد اصابت قرار دهد، ما به سرعت آن را جایگزین و حتی قویتر میکنیم؛ چراکه مردم پشتیبان نظام هستند و اجازه نخواهند داد این جنگ به اهداف خود برسد.
محبی خاطرنشان کرد: به حمدالله جنگ دشمن به نتیجه نرسید و تلاش آنها برای ایجاد فروپاشی و تغییر ادراک جامعه ناکام ماند.
پیروزی در جنگ فناورانه با دشمن
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح ویژگیهای جنگ اخیر گفت: این جنگ علاوه بر اینکه یک جنگ ادراکی بود، یک جنگ فناورانه نیز به شمار میرفت و جمهوری اسلامی ایران با ایجاد اختلال در شبکه فناورانه دشمن، تحمیل هزینههای سنگین به آمریکا و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جهانی، توانست دشمن را با چالشهای جدی مواجه کند.
سردار محبی با اشاره به ویژگیهای جنگ اخیر اظهار کرد: دومین ویژگی این جنگ، فناورانه بودن آن است و در این جنگ، فناوریهای نوین در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: جنگ فناورانه، جنگی است که بهصورت همزمان با هوش مصنوعی، سامانههای نرمافزاری فرماندهی، دادههای باز و تجاری، پهپادهای فراگیر، سنسورهای متعدد و فشردهسازی زمان تصمیمگیری انجام میشود.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: جنگ امروز با جنگهای گذشته تفاوت زیادی دارد و دیگر اینگونه نیست که یک پهپاد یا موشک بهصورت مستقل و بدون اتصال به یک مجموعه گسترده اقدام کند؛ بلکه با یک شبکه وسیع و بههمپیوسته مواجه هستیم که اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند.
کاهش زمان شناسایی تا اصابت هدف از دقیقه به ثانیه
محبی با اشاره به استفاده ارتش آمریکا از سامانههای نرمافزاری جدید گفت: این سامانهها مجموعه گستردهای از دادههای راداری، پهپادی، ماهوارهای، سنسورها و گزارشهای میدانی کارشناسان را دریافت و تحلیل میکنند و پس از شناسایی هدف، امکان اقدام سریع علیه آن را فراهم میکنند.
وی ادامه داد: در این شبکه فناورانه، فاصله زمانی میان شناسایی هدف تا اصابت آن از دقیقه به ثانیه کاهش پیدا کرده است و سامانههای دیگری نیز برای شناسایی اهداف، برآورد خسارت و رهگیری و شناسایی منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه این نوع جنگ حتی در جنگ اوکراین نیز با چنین گستردگی مشاهده نشده است، گفت: با یک نوع جنگ نوین مواجه بودیم که بر پایه شبکهای از فناوریهای مختلف شکل گرفته بود.
ایران شبکه فناورانه دشمن را مختل کرد
محبی با تشریح نحوه مقابله ایران با این شبکه فناورانه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توانست بخشی از این شبکه را مختل و متلاشی کند و با هدف قرار دادن سامانههای دفاعی، مخازن سوخت، موشکها و محلهای ذخیره تسلیحات دشمن، این شبکه را ناکارآمد سازد.
وی افزود: ما همچنین با استفاده از موشکها و پهپادهای فناورانه خود به مقابله با این شبکه پرداختیم. اگرچه شبکه دشمن گستردهتر بود، اما در همان سطحی که توانمندی داشتیم، توانستیم بخشهایی از این شبکه را با اختلال جدی مواجه کنیم.
سخنگوی سپاه با اشاره به تفاوت هزینههای طرفین گفت: یکی از تفاوتهای مهم این بود که دشمن از جنگافزارها و سامانههای بسیار گرانقیمت استفاده میکرد، اما ایران با جنگافزارها و سامانههایی با هزینه بهمراتب پایینتر، توانست بخشی از تجهیزات گرانقیمت دشمن را از کار بیندازد.
هوش مصنوعی دشمن نتوانست اراده مردم ایران را شکست دهد
محبی یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمن را «توان نهادی و اجتماعی» ایران دانست و گفت: آن چیزی که هوش مصنوعی و شبکه فناورانه دشمن نتوانست آن را شناسایی و از بین ببرد، توان نهادینهشده مردم ایران، اتحاد، انسجام، همدلی، همبستگی و اراده حضور مردم بود.
وی افزود: مردم ایران با وجود مشکلات معیشتی و سختیهای مختلف زندگی اجتماعی عقبنشینی نکردند و همراهی خود را حفظ کردند. دشمن نتوانست اراده، همبستگی، همدلی و توان همافزایی مردم را از بین ببرد.
هزینههای سنگین جنگ به آمریکا بازگشت
سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به سومین ویژگی جنگ اخیر گفت: سومین ویژگی این جنگ آن بود که آمریکا در یک وضعیت آسیبپذیری راهبردی بیسابقه قرار گرفت.
محبی افزود: آمریکا همواره تلاش کرده است هزینههای جنگ را به کشورهای دیگر تحمیل کند، اما در این جنگ، هزینههایی که دشمن قصد داشت به ایران تحمیل کند، متقابلاً به خودش بازگردانده شد.
وی با اشاره به تهدید زیرساختهای ایران از سوی آمریکا اظهار کرد: دشمن در میانه جنگ تهدید کرد که زیرساختهای ایران را هدف قرار خواهد داد و ما نیز اعلام کردیم که در صورت چنین اقدامی، زیرساختهای آمریکا و همپیمانانش را هدف قرار میدهیم.
سخنگوی سپاه ادامه داد: زمانی که بخشی از زیرساختهای انرژی مورد حمله قرار گرفت، پاسخ ایران بهگونهای بود که زیرساختهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها با حجم گستردهای از حملات مواجه شد و دشمن به سرعت از تهدیدات خود عقبنشینی کرد.
فرسایش مهمات راهبردی آمریکا
محبی یکی دیگر از پیامدهای جنگ را فرسایش مهمات راهبردی دشمن عنوان کرد و گفت: دشمن در ابتدای جنگ بر اساس برآوردهای خود محاسبه میکرد که ایران چه تعداد موشک در اختیار دارد، چه میزان از آنها شلیک شده و چه تعداد باقی مانده است و بر همین اساس تصور میکرد توان موشکی ایران بهزودی پایان مییابد و ایران تسلیم خواهد شد.
وی افزود: اما اتفاق دیگری رخ داد و این دشمن بود که با فرسایش مهمات راهبردی مواجه شد و بخشی از توانمندیهای دوربرد و راهبردی خود را مصرف کرد.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: بنابراین ما در جنگ فناورانه نیز توانستیم بر دشمن غلبه کنیم و هزینههایی را که قرار بود به کشور ما تحمیل شود، به سمت خود دشمن بازگردانیم.
تأثیر جنگ بر اقتصاد و جامعه آمریکا
محبی با بیان اینکه جنگ اخیر پیامدهای اقتصادی گستردهای برای آمریکا نیز داشت، گفت: سابقه نداشته است که هزینههای یک جنگ تا این اندازه به اقتصاد و مردم آمریکا منتقل شود.
وی افزود: افزایش قیمت سوخت و فرآوردههایی که در صنایع مختلف و بهویژه صنایع غذایی آمریکا اثرگذار است، از جمله پیامدهایی بود که در نتیجه این شرایط ایجاد شد.
جنگ اخیر مؤثرترین جنگ بر زنجیره تأمین جهانی
سخنگوی سپاه چهارمین ویژگی جنگ اخیر را تأثیرگذاری گسترده آن بر زنجیره تأمین جهانی عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار با جنگی مواجه بودیم که اثرات آن بر زنجیره تأمین جهانی بسیار گسترده بود و توانست بخشهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
محبی افزود: این تأثیرگذاری در حوزه انرژی، بازارهای مالی، قطعات الکترونیکی و حتی آلومینیوم مشاهده شد.
وی با اشاره به تأثیر جنگ بر حملونقل انرژی از منطقه گفت: پیش از جنگ روزانه حدود ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی از دهانه خلیج فارس خارج میشدند که حامل سوخت، فرآوردههای مرتبط با انرژی و سایر کالاها بودند، اما در جریان جنگ این رقم به حدود ۶ تا ۷ کشتی کاهش یافت.
سخنگوی سپاه ادامه داد: این کاهش شدید در انتقال انرژی، آثار قابل توجهی بر بازار جهانی گذاشت و موجب شد آمریکا بخشی از ذخایر نفت خود را وارد بازار کند و قیمت سوخت و نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار گیرد.
محبی خاطرنشان کرد: این مسئله نشان داد که جنگ اخیر تنها یک مواجهه نظامی میان دو طرف نبود، بلکه دامنه آثار آن به فناوری، اقتصاد، انرژی و زنجیره تأمین جهانی نیز کشیده شد.
سردار حسین محبی، با اشاره به برخی دستاوردهای جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از ویژگیهای این جنگ، تأثیرگذاری بر زنجیره تأمین جهانی بود و اختلال در تولید برخی مواد و محصولات راهبردی، ماشینآلات و صنایع مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داد.
وی با اشاره به تولید برخی مواد اولیه مورد استفاده در صنایع پیشرفته افزود: برخی مواد که توسط شرکتهای کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید میشدند، در جریان جنگ با اختلال مواجه شدند؛ موادی که در تولید بردهای تلفن همراه، سرورهای هوش مصنوعی و قطعات رایانهای کاربرد دارند.
سخنگوی سپاه همچنین به صنعت آلومینیوم اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ درصد آلومینیوم جهان از منطقه خلیج فارس خارج میشود و بحرین به تنهایی سالانه حدود ۱.۶ میلیون تن آلومینیوم تولید میکند که این روند در زمان جنگ متوقف شد.
محبی ادامه داد: بحرین و امارات روی هم حدود سه میلیون تن، یعنی بخش قابل توجهی از آلومینیوم منطقه خلیج فارس را تولید میکردند که با توقف تولید، زنجیره تأمین جهانی تحت تأثیر قرار گرفت.
وی با اشاره به وابستگی آمریکا به واردات آلومینیوم اظهار کرد: برای درک میزان تأثیرگذاری کاهش سه میلیون تنی تولید آلومینیوم کافی است بدانیم آمریکا حدود ۶۰ درصد آلومینیوم مورد نیاز مصرف داخلی خود را از خارج وارد میکند. بنابراین کاهش سه میلیون تن تولید، خسارت قابل توجهی به این کشور وارد کرد.
بازگشت جغرافیا به معادلات قدرت
سخنگوی سپاه یکی دیگر از ویژگیهای جنگ اخیر را بازگشت جغرافیا به معادلات جنگ و قدرت دانست و گفت: در دورههای گذشته جغرافیا یکی از عوامل اصلی قدرت در جنگ بود، اما برای مدتی این موضوع کمرنگ شد و اکنون بار دیگر جغرافیا به عنوان یک عامل اصلی قدرت در جنگ مطرح شده است.
محبی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز صرفاً برای ما یک آبراه اقتصادی نیست؛ امروز این تنگه یک ابزار جنگ، قدرت، بازدارندگی و حتی ابزار تحریم دشمن است.
وی تصریح کرد: امروز دیگر دشمن جرأت نمیکند ما را تحریم کند؛ چراکه اگر تحریم کند، بلافاصله تحریم خواهد شد. تنگه هرمز از یک آبراه صرفاً اقتصادی به یک مؤلفه قدرت تبدیل شده است.
شکاف در همراهی غرب با آمریکا
سخنگوی سپاه همچنین ایجاد شکاف در همراهی و پیروی کشورهای غربی از آمریکا را از دیگر دستاوردهای جنگ عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز یکی از دستاوردهای مهم جنگ است که نشان میدهد همراهی غرب با سیاستهای آمریکا با شکاف مواجه شده است.
محبی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی آنچه «دکترین دخالت آمریکا» خواند، اظهار کرد: آمریکا در طول عمر ۲۶۷ ساله خود در حدود ۱۵۰ کشور دخالت کرده و در مواردی سرنوشت و نظام سیاسی آنها را تغییر داده است، اما این دکترین در قبال ایران حتی یک درصد هم کارکرد نداشت.
اهداف آمریکا یکی پس از دیگری عقب نشست
وی با اشاره به اهداف اعلامی آمریکا در جنگ اخیر گفت: آمریکا به دنبال تغییر نظام، نابودی توان هستهای و موشکی ایران، تسلیم بیقیدوشرط، سرقت اورانیوم غنیشده و تجزیه ایران بود، اما این اهداف یکی پس از دیگری عقب نشست.
سخنگوی سپاه ادامه داد: در نهایت تمام تلاش و توان آمریکا بر این قرار گرفت که خلیج فارس و تنگه هرمز را باز کند؛ در حالی که این تنگه پیش از آن نیز باز بود.
محبی این وضعیت را نشانه سرعت افول اهداف و استیصال آمریکا دانست و گفت: آمریکا در جنگ ویتنام ۱۹ سال جنگید تا در نهایت شکست خورد و خارج شد، اما در اینجا در مدت بسیار کوتاهی به استیصال رسید و اهدافش با سرعت دچار افول شد.
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