به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در سالن جلسات مسجد جامع قزوین برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: انسان باید همواره نسبت به گفتار، رفتار و اقداماتی که انجام می‌دهد حساس باشد، چراکه از نگاه قرآن کریم هیچ عملی از انسان بدون ثبت و محاسبه باقی نمی‌ماند.

وی افزود: توجه به این حقیقت می‌تواند معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در زندگی باشد؛ به این معنا که انسان پیش از بیان یک سخن، انتشار مطلب یا انجام اقدامی از خود بپرسد که آیا این کار مورد رضایت خداوند قرار دارد یا خیر.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: اگر کاری در مسیر رضایت الهی قرار دارد، باید با اطمینان آن را انجام داد و اگر چنین نیست، هیچ منفعت و دستاوردی ارزش آن را ندارد که انسان برای رسیدن به آن از رضایت خداوند فاصله بگیرد.

دشمن به دنبال دور کردن جوانان از ارزش‌هاست

امام جمعه قزوین در پاسخ به پرسشی درباره موضوع عفاف و حجاب، یکی از راهبردهای دشمن را ترویج بی‌حیایی و بی‌حجابی در جامعه به‌ویژه در میان نسل جوان دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند از این مسیر فاصله میان جوانان و آرمان‌های دینی و ملی را افزایش دهد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی اندلس اظهار کرد: دشمن در پی آن است که جامعه را از درون دچار تغییر کند و در صورتی که در برابر این روند واکنش مناسبی نشان داده نشود، مسیر برای تحقق اهداف آنان هموارتر خواهد شد.

آیت‌الله مظفری در عین حال ایجاد اختلاف و درگیری میان مردم را از دیگر اهدافی دانست که ممکن است در این زمینه دنبال شود و افزود: جامعه ایران نسبت به مسائل دینی و ارزش‌های خود حساس است و همین حساسیت، اگر به شکل نادرست مدیریت شود، می‌تواند زمینه ایجاد کشمکش اجتماعی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: اگر نسبت به مسئله عفاف و حجاب هیچ اقدامی صورت نگیرد، دشمن به بخشی از اهداف خود می‌رسد و اگر برخوردها نیز نامناسب و غیرهوشمندانه باشد، ممکن است زمینه اختلاف و انشقاق اجتماعی فراهم شود؛ بنابراین باید با رویکردی صحیح و سنجیده وارد میدان شد.

تجربه گذشته ضرورت اقدامات هوشمندانه را نشان می‌دهد

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه مسئله عفاف و حجاب موضوعی پیچیده است، گفت: تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که برخی اقدامات با وجود نیت خیر و دلسوزانه، گاهی نتیجه مطلوبی نداشته و حتی در مواردی آثار معکوس بر جای گذاشته است.

وی افزود: بر همین اساس، پیش از تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب، جلساتی با فعالان این عرصه برگزار شد و حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از افرادی که عمدتاً از بانوان فعال و باتجربه در این حوزه بودند، در این نشست‌ها حضور پیدا کردند و دیدگاه‌ها و تجربیات خود را مطرح کردند.

آیت‌الله مظفری خاطرنشان کرد: مجموعه این جلسات زمینه را برای تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب فراهم کرد و نخستین جلسه این قرارگاه نیز از امروز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

قرارگاه عفاف و حجاب با محوریت مردم فعالیت می‌کند

امام جمعه قزوین با اشاره به تجربه تشکیل قرارگاه در موضوع تجمعات شبانه طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: تشکیل قرارگاه در آن موضوع تجربه موفقی بود و نشان داد که با قرار گرفتن مجموعه‌های حاکمیتی در کنار فعالان مردمی، می‌توان ضمن تقسیم وظایف، ظرفیت‌های مختلف را در یک مسیر مشخص به کار گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه عفاف و حجاب نیز باید همین الگو مورد توجه قرار گیرد؛ فعالیت اصلی باید با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم انجام شود و دستگاه‌های حاکمیتی نیز وظیفه پشتیبانی، تسهیل‌گری و انجام مسئولیت‌های خود را بر عهده داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: تجربه نشان داده است که بدون یک سازوکار هماهنگ، پیشبرد چنین موضوعاتی دشوار خواهد بود و به همین دلیل قرارگاه عفاف و حجاب از امروز فعالیت خود را آغاز می‌کند.

آیت‌الله مظفری بر استمرار فعالیت این مجموعه تأکید کرد و گفت: قرار نیست این اقدام صرفاً واکنشی مقطعی باشد و پس از برگزاری چند جلسه متوقف شود؛ بلکه هدف این است که فعالیت قرارگاه به صورت مستمر دنبال شده و برنامه‌ها با توجه به شرایط جامعه و با استفاده از تجربیات فعالان این حوزه ادامه پیدا کند.