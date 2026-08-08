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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

اطلاعیه قطعی آب در منطقه ماسور خرم‌آباد

اطلاعیه قطعی آب در منطقه ماسور خرم‌آباد

خرم‌آباد - به‌منظور اجرای عملیات اصلاح و بهسازی شبکه آبرسانی، آب شرب منطقه ماسور خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۹ مردادماه با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب، به‌دلیل انجام عملیات اصلاح شبکه، آب شرب تمام منطقه ماسور در روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، اجرای عملیات اصلاح شبکه با هدف بهبود وضعیت آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی انجام می‌شود و در مدت اجرای عملیات، مشترکان ساکن منطقه ماسور ممکن است با محدودیت در دسترسی به آب شرب مواجه شوند.

درخواست برای پیش‌بینی تمهیدات لازم

شرکت آب و فاضلاب از شهروندان ساکن منطقه ماسور درخواست کرده است با توجه به زمان اعلام‌شده، نسبت به ذخیره و تأمین آب مورد نیاز خود پیش از آغاز عملیات اقدام کرده و تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف آب در این بازه زمانی پیش‌بینی کنند.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان عملیات و رفع نواقص شبکه، روند آبرسانی به منطقه به شرایط عادی بازخواهد گشت.

کد مطلب 6911619

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