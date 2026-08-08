به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در بازدید از محل احداث باغموزه دفاع مقدس استان، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای این پروژه اظهار داشت: استان بوشهر در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، نقش ویژهای در دفاع از کشور داشته است.
وی با اشاره به حضور رزمندگان بوشهری در عرصههای مختلف دفاعی افزود: رزمندگان استان بوشهر در دوران هشت سال دفاع مقدس در سه جبهه زمینی، هوایی و دریایی در برابر دشمن ایستادگی کردند و با جان و دل از آب و خاک میهن اسلامی دفاع کردند.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت معرفی رشادتها و افتخارآفرینیهای رزمندگان استان تصریح کرد: تکمیل باغموزه دفاع مقدس میتواند نقش مهمی در انتقال این حماسهها و ارزشها به نسلهای آینده داشته باشد.
زارع باغموزه دفاع مقدس را بخشی از شناسنامه هویتی و حماسی مردم استان بوشهر دانست و گفت: باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود و روشهای مختلف تأمین مالی، برای تکمیل این پروژه اهتمام جدی داشته باشیم.
وی بر ضرورت رعایت برنامه زمانبندی اجرای پروژه تأکید کرد و افزود: انتظار میرود با تلاش و همافزایی دستگاههای مسئول، روند تکمیل باغموزه دفاع مقدس با سرعت بیشتری دنبال شود تا شاهد بهرهبرداری از این مجموعه در موعد مقرر باشیم.
استاندار بوشهر در این بازدید که با همراهی فرمانده سپاه امام صادق (ع)، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار بوشهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و جمعی از مسئولان ذیربط انجام شد، در جریان آخرین وضعیت و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفت.
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