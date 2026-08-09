به گزارش خبرنگار مهر، این زمین‌لرزه ساعت ۳:۰۸:۲۴ بامداد امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه در حوالی هفتکل به وقوع پیوست.

براساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۵۴ و عرض جغرافیایی ۳۱.۶۸ و در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۲۶ کیلومتری هفتکل و ۳۳ کیلومتری قلعه‌تل و ۳۵ کیلومتری ایذه گزارش شده است.

این زلزله همچنین در فاصله ۹۱ کیلومتری اهواز و ۱۴۳ کیلومتری شهرکرد به وقوع پیوسته است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.