سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان معارفه شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، محمد کمالی مدیرکل حوزه استاندار، صفر صادقیپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و محمد رضا پاکروان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان و مدیران و کارکنان معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان ، خلیل قاسمی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان منصوب و معارفه شد.
در این آیین از زحمات عادل شهرزاد معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان قدردانی شد.
محمد آشوری تازیانی در آیین تکریم و معارفه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، با اشاره به تغییرات مدیریتی در این حوزه اظهار کرد: مسئولیتها در مجموعه مدیریتی بر اساس چارچوبهای متعارف اداره امور شکل میگیرد و رفتوآمد در حوزه مسئولیتها امری طبیعی است.
وی با قدردانی از خدمات عادل شهرزاد در دوره مسئولیت خود در حوزه اقتصادی استانداری هرمزگان افزود: با توجه به ضرورت تقویت و پیگیری حوزه گردشگری و جایگاه این بخش در سیاستهای کلان کشور، به این جمعبندی رسیدیم که فردی با تجربه، توانمندی و شرایط مناسب مسئولیت این حوزه را برعهده بگیرد.
وی با بیان اینکه توسعه دریاپایه، گردشگری ساحلی و دریایی و اکوتوریسم از ظرفیتهای مهم هرمزگان است، خاطرنشان کرد: این استان بهعنوان یک پهنه استراتژیک کشور، ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری دارد و استفاده از نیروهای باتجربه برای پیشبرد این ظرفیتها ضروری است.
استاندار هرمزگان همچنین از تداوم همکاری عادل شهرزاد با مجموعه مدیریت استان خبر داد و گفت: وی ضمن مسئولیت جدید، در شورای معاونین و برخی شوراها و مجموعههای مرتبط حضور خواهد داشت و همچنان در کنار مدیریت استان خواهد بود.
آشوری تازیانی با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریتی استان در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در دوره اخیر، علاوه بر قرارگاه اقتصادی، قرارگاههای پشتیبانی جنگ، مدیریت بحران، امنیت، پشتیبانی لجستیک، مهندسی و پدافند غیرعامل نیز فعال بودند و مجموعه این اقدامات موجب شد هرمزگان در شرایط سخت، وظایف خود را بهخوبی انجام دهد.
وی تصریح کرد: جایگاه و ارتقای استان هرمزگان در ساختار ملی، محصول تلاش جمعی همه مدیران، دستگاهها و مجموعههایی است که در این دوره با احساس مسئولیت و وظیفهمندی پای کار استان بودند.
استاندار هرمزگان با اشاره به عملکرد قرارگاه اقتصادی استان گفت: ابتکارات و خلاقیتهایی که در حوزه راهبری قرارگاه اقتصادی شکل گرفت، در نوع خود الگویی ارزشمند بود و بخش مهمی از این اقدامات با مشارکت معاونت اقتصادی و سایر مجموعههای اجرایی استان به ثمر رسید.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه موفقیت در نظام مدیریتی بدون همکاری عمومی محقق نمیشود، افزود: همکاران استانداری، معاونتهای مختلف، شورای هماهنگی بانکها، دستگاههای اجرایی و کارگروههای تخصصی، همگی در این موفقیت سهیم هستند و آنچه امروز بهعنوان دستاورد استان مطرح است، حاصل کار جمعی است.
وی با تبریک به خلیل قاسمی برای پذیرش مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری هرمزگان، بیان کرد: مسئولیت جدید کار سختی است، چراکه وی جانشین مدیری با تجربه و سابقه طولانی در این حوزه شده است، اما با همکاری میتواند اهداف مورد نظر را محقق کند.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت همه مدیران، برای استیفای حقوق مردم استان، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، رفع چالشها، مشکلات، نارساییها و تنگناهای هرمزگان اقدامات مؤثری انجام شود.
آشوری تازیانی همچنین با اشاره به رویکرد خود در جابهجاییهای مدیریتی گفت: نگاه ما در این تغییرات، نگاه انسانی و مبتنی بر توسعه سرمایه انسانی است و تلاش کردهایم در کنار ساختار مدیریتی، نظام مستشاری و دستیاری را نیز شکل دهیم که میتواند بهعنوان الگویی از حکمرانی در ساختار جدید مورد توجه قرار گیرد.
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