سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، با نفوذ زبانههای سامانه پرفشار به استان، شرایط برای رشد ابر و وقوع ناپایداریهای جوی در گلستان فراهم میشود.
وی افزود: در برخی ساعات، بهویژه عصر و شب، رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه با وزش باد در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
جعفری با بیان اینکه این شرایط جوی تا پایان هفته در گلستان ادامه خواهد داشت، گفت: بارشهای پیشبینیشده عمدتاً ملایم و پراکنده است و انتظار افزایش دما تا پایان هفته وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به آخرین نقشههای هواشناسی، از شنبه هفته آینده بر شدت بارشها در استان افزوده خواهد شد و ناپایداریهای جوی نسبت به روزهای پایانی هفته تقویت میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: تغییرات مربوط به شدت و گستره بارشهای هفته آینده با بهروزرسانی نقشههای پیشیابی دقیقتر خواهد شد.
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