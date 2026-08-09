گردشگری سلامت در انتظار کریدورهای هوایی جدید اصفهان

خبرگزاری مهر، گروه استانها - کوروش دیباج: بازگشت پروازهای مستقیم اصفهان به استانبول را نمیتوان صرفاً احیای یک مسیر هوایی پس از وقفه چندماهه دانست؛ این اتفاق در شرایطی رخ داده که توسعه گردشگری بینالمللی اصفهان بیش از هر زمان دیگری به دسترسی پایدار، مستقیم و رقابتی به بازارهای هدف وابسته است. توقف پروازهای خارجی، ضعف در تعدد مسیرها و محدود بودن انتخاب مسافران، بخشی از ظرفیت گردشگری ورودی استان را تحت تأثیر قرار میدهد و در مقابل، افزایش ارتباطات هوایی میتواند زمینه دسترسی آسانتر گردشگران خارجی به اصفهان و فعالتر شدن بازارهای جدید گردشگری را فراهم کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که اصفهان علاوه بر بازار سنتی گردشگری فرهنگی و تاریخی، در حوزههایی مانند گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی و تمدنی و گردشگری بینالمللی نیز در حال تعریف ارتباطات جدید است. در چنین شرایطی، فرودگاه و شبکه پروازی دیگر صرفاً یک زیرساخت حملونقل نیست، بلکه بخشی از زنجیره ورود گردشگر و پیوند میان بازارهای هدف و مقصد اصفهان محسوب میشود؛ موضوعی که همزمان از سوی مدیریت گردشگری استان، بخش خصوصی و مدیریت فرودگاههای اصفهان مورد تأکید قرار گرفته و توسعه مسیرهای هوایی به ترکیه، عمان، عراق و دیگر مقاصد هدف را به یکی از محورهای مهم برنامههای پیشرو تبدیل کرده است.
تقویت زیرساخت هوایی، حلقه تکمیلکننده توسعه گردشگری اصفهان
داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهاندازی مجدد پرواز مستقیم اصفهان به استانبول اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردهای استان در حوزه گردشگری، تقویت زیرساختهاست، چرا که اصفهان از ظرفیتها، قابلیتها و داشتههای گستردهای در این حوزه برخوردار است.
وی افزود: در ماههای گذشته تلاش شده ظرفیتهای دیپلماسی گردشگری اصفهان در عرصه بینالمللی بیش از گذشته معرفی شود و در دو حوزه مهم گردشگری سینما و گردشگری سلامت، وجهه و ظرفیتهای استان در سطح بینالمللی بیشتر معرفی شده است.
آبیان ادامه داد: موضوع مهم این است که گردشگران خارجی علاقهمند به حضور در اصفهان از چه مسیری بتوانند وارد استان شوند. در دورهای که پروازها برقرار نبود، تلاش شد زیرساختهای ریلی برای ورود گردشگران فعال و پویا شود، اما اکنون با بهبود شرایط، کریدورهای هوایی میتوانند به عنوان یک رابط کلیدی برای اصفهان عمل کنند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه زیرساختهای فرودگاهی و هوایی اصفهان ظرفیت مناسبی دارد، تصریح کرد: در بخش نرمافزاری و تعدد ایرلاینهایی که بتوانند این ظرفیت را به ظهور برسانند، با محدودیت مواجه هستیم و نیاز به تقویت ایرلاینها وجود دارد تا کریدور هوایی اصفهان فعالتر شود.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت اصفهان گفت: استان در حوزه گردشگری سلامت زیرساختهای قابل توجهی دارد، اما برای بازارهای هدف این حوزه، پروازهای مستقیم کافی وجود ندارد. به عنوان نمونه، عمان یکی از بازارهای مورد توجه است، اما در حال حاضر پرواز مستقیم مسقط ـ اصفهان وجود ندارد و تقویت کریدورهای هوایی در این زمینه دنبال میشود.
آبیان، پرواز اصفهان ـ استانبول را فتح بابی برای توسعه ارتباطات هوایی استان دانست و گفت: این پرواز یک مقدمه و استارت قوی برای شروع و توسعه پروازهای خارجی از اصفهان است.
وی با اشاره به ارتباطات گردشگری ایران و ترکیه افزود: ترکیه از کشورهای همسایه و دارای اشتراکات فرهنگی فراوان با ایران است و در نشست اخیر با وزیر گردشگری ترکیه، موضوع اهمیت توسعه ارتباطات گردشگری و هوایی مورد تأکید قرار گرفت و ظرفیتهای موجود برای همکاری نیز مورد توجه قرار گرفت.
معاون گردشگری استان اصفهان همچنین از تلاش برای تقویت همکاری میان کنشگران داخلی گردشگری خبر داد و اظهار کرد: ایجاد سازمان مدیریت مقصد در گردشگری اصفهان دنبال میشود و انجمنها، انجیاوها، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و جامعه هتلداران نیز در حال شکلگیری و کارآمدتر شدن هستند.
وی افزود: این مجموعهها ذینفعان اصلی گردشگری هستند و میتوانند به عنوان بازیگران اصلی وارد میدان شوند. دفاتر خدمات مسافرتی نیز در این میان پیشران حوزه گردشگری هستند و شکلگیری انجمن مربوط به دفاتر، به تقویت این بخش کمک کرده است.
آبیان با اشاره به استقبال بخش خصوصی از پرواز جدید گفت: پرواز اصفهان ـ استانبول در ابتدا قرار بود یک پرواز در هفته باشد، اما با موفقیت و استقبال صورتگرفته، تعداد آن به دو پرواز در هفته افزایش یافته است.
وی ابراز امیدواری کرد این تعداد به پرواز روزانه افزایش یابد و افزود: ارتباط با ایرلاینهای مختلف ادامه دارد، تفاهمنامههایی در حال امضا است و مسیرهای جدید پروازی به مقصد عمان، بغداد و نجف نیز در دستور کار قرار دارد.
افزایش پروازهای بینالمللی مطالبه بخش خصوصی اصفهان
حسین هاشمینژاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر هواپیمایی استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مجدد پروازهای استانبول از اصفهان اظهار کرد: پس از چند ماه وقفه، با همکاری فعالان حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، فرودگاه اصفهان و دفاتر مسافرتی، پروازهای استانبول از بیس اصفهان از سر گرفته شد و با استقبال بسیار خوبی از سوی دفاتر استان و مسافران مواجه شده است.
وی افزود: جای خالی این پرواز و به طور کلی پروازهای بینالمللی در استان احساس میشد و امیدواریم با رونق گرفتن این بخش، تعداد پروازهای خارجی افزایش یابد و آثار آن در شهر و استان اصفهان دیده شود.
هاشمینژاد درباره تأثیر تعداد پروازها بر قیمت بلیت گفت: تفاوت نرخ میان اصفهان و تهران تا حدودی به تعداد بیشتر پروازها و رقابت بیشتر در تهران مربوط است. تفاوت مسیر اصفهان تا استانبول نیز در نرخ اثر دارد، اما اثر رقابت و تعدد پروازها در قیمتگذاری بیشتر است.
وی ادامه داد: با افزایش تعداد پروازهای بینالمللی در استان، میتوان به نرخهای رقابتیتری دست یافت.
رئیس انجمن صنفی دفاتر هواپیمایی استان اصفهان با اشاره به سابقه پروازهای خارجی از اصفهان گفت: پیش از وقفه ایجادشده، چندین پرواز خارجی از اصفهان برقرار بود، اما پس از وقایع جنگ ۱۲ روزه، پروازهای خارجی متوقف شد و اکنون به تدریج این مسیرها در حال بازگشت هستند.
وی کیفیت پروازهای خارجی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در گذشته نیز مسافران از کیفیت پروازهای بینالمللی رضایت نسبی داشتند و با افزایش تعداد پروازها، رقابت هم در کیفیت خدمات و هم در نرخها اثرگذار خواهد بود.
هاشمینژاد درباره استقبال از پرواز جدید استانبول گفت: نخستین پرواز با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و ظرفیت پرواز در مسیر رفت و برگشت به طور کامل مورد استقبال قرار گرفت. این استقبال میتواند زمینهساز تداوم مسیر و افزایش تقاضا باشد.
فرودگاه اصفهان توسعه شبکه خارجی را به استقبال مسافران گره زده است
ابوذر ضیایی، مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ازسرگیری پروازهای خارجی اظهار کرد: پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه، پروازهای روزانه به ترکیه برقرار بود و در برخی مقاطع تعداد پروازهای اصفهان به این کشور به ۱۰ تا ۱۲ پرواز در هفته نیز میرسید، اما پس از وقایع رخداده، پروازهای خارجی فرودگاههای کشور متوقف شد و اصفهان نیز از این وضعیت مستثنی نبود.
وی افزود: اکنون با پیگیریهای انجامشده، پروازهای خارجی از اصفهان دوباره آغاز شده است. در مرحله نخست قرار بود پرواز استانبول تنها روزهای شنبه انجام شود، اما به دلیل استقبال صورتگرفته، تعداد آن به دو پرواز در هفته افزایش یافت و اکنون روزهای شنبه و چهارشنبه انجام میشود.
ضیایی تأکید کرد: اگر استقبال از این دو پرواز ادامه داشته باشد و ظرفیت پروازها به طور کامل تکمیل شود، افزایش تعداد پروازها در هفته با همین ایرلاین یا ایرلاین دیگر دنبال خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان درباره دیگر مسیرهای خارجی نیز گفت: پرواز دبی هنوز برقرار نشده، اما پروازهای نجف پیش از ایام اربعین آغاز شد و در دوره اربعین نیز پروازهای مناسبی برای جابهجایی زائران برقرار بود. پس از این دوره نیز دو پرواز در هفته به مقصد نجف انجام خواهد شد.
وی از دفاتر خدمات مسافرتی استان خواست مذاکرات خود را با ایرلاینها آغاز کنند و گفت: دفاتر میتوانند بخشی از صندلی پروازهای خارجی را به صورت چارتر در اختیار بگیرند و برای توسعه شبکه پروازی خارجی استان تلاش کنند.
ضیایی نزدیکی اصفهان به فرودگاه بینالمللی امام خمینی را یکی از چالشهای توسعه پروازهای خارجی استان دانست و افزود: تعدد پروازها در فرودگاه امام خمینی، تنوع زمان و قیمت را افزایش میدهد و همین موضوع باعث میشود برخی شهروندان اصفهانی استفاده از آن فرودگاه را ترجیح دهند.
وی ادامه داد: اگر مسافران اصفهانی، فرودگاه اصفهان را به عنوان اولویت خود انتخاب کنند، میزان استقبال از مسیرهای خارجی افزایش مییابد و ایرلاینها نیز امکان مشاهده لود مناسب پروازهای اصفهان به کشورهای دیگر را خواهند داشت.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان درباره کیفیت هواپیماهای پرواز جدید نیز گفت: هواپیمای مورد استفاده در مسیر جدید از نوع ایرباس است و از نظر عملکرد، در مقایسه با دیگر هواپیماهای فعال در کشور کیفیت مناسبی دارد و چیزی از پروازهای خارجی موجود کم ندارد.
وی تفاوت مهم میان پروازهای مستقیم اصفهان و برخی پروازهای خارجی را در امکان اتصال پروازی دانست و افزود: در پروازهای برخی ایرلاینهای خارجی، مسافر میتواند از استانبول به مقاصد مختلف جهان ادامه مسیر دهد، در حالی که چنین امکان اتصال پروازی برای شرکت داخلی وجود ندارد.
ضیایی همچنین درباره قیمت بلیت اظهار کرد: وقتی در یک مسیر تعداد پروازها محدود باشد، تنوع زمانی و رقابت قیمتی نیز کاهش پیدا میکند، اما با افزایش تعداد پروازها، شرکتها برای تکمیل ظرفیت خود ناچار به ایجاد رقابت قیمتی خواهند شد.
مجموع اظهارات مسئولان گردشگری، بخش خصوصی و مدیریت فرودگاههای استان اصفهان نشان میدهد بازگشت پرواز اصفهان ـ استانبول تنها احیای یک مسیر هوایی نیست، بلکه آزمونی برای میزان تقاضای بازار و زمینهای برای توسعه شبکه پروازهای خارجی استان محسوب میشود؛ مسیری که تداوم آن به استقبال مسافران، افزایش رقابت، فعال شدن دفاتر و توسعه بازارهای هدف گردشگری وابسته است.
نظر شما