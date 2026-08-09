از تداوم نهضت آسفالت تا بهسازی بزرگراه نواب

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیام علایی، معاون فنی و عمران منطقه ۱۴، از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی با محوریت نوسازی معابر، مدیریت آب‌های سطحی و گسترش پیاده‌راه‌ها در این منطقه خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری منطقه ۱۴ برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار تن آسفالت در کنار عملیات گسترده زیرسازی اجرا شده است. همچنین بیش از ۲۲ هزار متر طول نهر و جدول در سطح منطقه اجرا شده است.

علایی افزود: در خیابان داورزنی، با هدف رفع مشکل آب‌ماندگی، سیستم قدیمی نهر با کانیو جانبی و پیاده‌راه‌سازی جایگزین شده و در خیابان شیرازی نیز عملیات تخریب آسفالت فرسوده و اجرای روکش جدید در حال انجام است.

به گفته معاون فنی و عمران منطقه ۱۴، عملیات عمرانی در محورهایی از جمله بلوار ابوذر و خیابان‌های گیلکی، عزیزی، افراسیابی، علامه و محدوده سعیدی نیز در حال اجراست.

تداوم نهضت آسفالت در منطقه ۱۰

عملیات روکش مکانیزه آسفالت در خیابان قزوین، حدفاصل میدان آذری تا خیابان صبوری، توسط شهرداری منطقه ۱۰ اجرا شد.

این عملیات با هدف رفع فرسودگی آسفالت، ارتقای کیفیت معبر، افزایش ایمنی تردد و بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار تن آسفالت در سطح منطقه ۱۰ اجرا شده که این میزان حدود ۲.۵ برابر عملکرد دوره پیشین است.

رفع نواقص چراغ‌های راهنمایی در منطقه ۲

محمدحسین کریمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲، از اجرای طرح شناسایی و رفع نقص فنی چراغ‌های راهنمایی و چشمک‌زن در نقاط حادثه‌خیز و پرتردد این منطقه خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت عابران پیاده اظهار کرد: عملیات بهسازی و رفع نواقص فنی چراغ‌های راهنمایی با دقت و سرعت در دستور کار معاونت ترافیک قرار گرفته است.

کریمی افزود: این اقدام در نقاطی از جمله بزرگراه یادگار امام (ره)، میدان سما، مرزداران تقاطع شهرک آزمایش، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جنوب، ورودی پاس فرهنگیان و شیخ فضل‌الله شمال، ورودی جلال آل‌احمد عملیاتی شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ همچنین از تداوم پایش وضعیت تجهیزات ترافیکی و رسیدگی به گزارش‌های مردمی درباره نواقص چراغ‌های راهنمایی و تابلوهای ترافیکی خبر داد.

ایمن‌سازی معبر هاشمی در منطقه ۱۰

توکل، شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۰، از اجرای عملیات جمع‌آوری پل فلزی و نصب سنگدال و دال دریچه بتنی در محدوده خیابان هاشمی، تقاطع خیابان خوش خبر داد.

وی گفت: این عملیات در قالب طرح «کار ویژه نواحی» و با هدف افزایش ایمنی معبر، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های شهری و بهبود شرایط تردد شهروندان انجام شده است.

توکل افزود: در این پروژه پل فلزی موجود جمع‌آوری و با نصب سنگدال و دال دریچه بتنی، شرایط ایمن‌تر و مناسب‌تری برای تردد شهروندان فراهم شده است.

بهسازی نهر بزرگراه نواب در منطقه ۱۰

علیرضا سلطانی، شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۰، از اجرای عملیات بهسازی نهر سرپوشیده بزرگراه نواب در محدوده پل امام خمینی(ره) تا پل کمیل خبر داد.

وی اظهار کرد: در این پروژه ۵۰۰ متر از سنگدال‌های فرسوده و ۲۵۰ دریچه جمع‌آوری و ۹۰۰ متر طول کانیو جانبی اجرا شده است.

سلطانی افزود: فرسودگی سنگدال‌ها، محدودیت در عملیات لایروبی و مشکلات هدایت آب‌های سطحی از جمله چالش‌های این محدوده بود که با اجرای این طرح برطرف می‌شود.

شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۰ خاطرنشان کرد: این پروژه در قالب کار ویژه ابلاغی معاونت هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران اجرا شده و هدف آن بهسازی زیرساخت‌های شهری، ارتقای ایمنی معابر و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

بهسازی رفیوژهای میانی در منطقه ۲۲

شهرداری منطقه ۲۲، یک پروژه عمرانی با هدف تسهیل و ایمن‌سازی تردد عابران پیاده، ارتقای کیفیت فضای سبز و ایجاد محیطی بهداشتی و منظم در محدوده رفیوژهای میانی یکی از بلوارهای این منطقه اجرا و تکمیل شد.

این طرح در گستره‌ای به طول ۸۰۰ متر و مساحتی بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع اجرا شده و اکنون آماده بهره‌برداری است.

این پروژه در راستای برنامه‌های بهسازی معابر محلی منطقه ۲۲ اجرا شده و با هدف تبدیل معابر شهری به محیط‌هایی ایمن برای تمامی اقشار جامعه در دستور کار قرار گرفته است.