به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان شامگاه شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: با اهتمام استاندار، پیگیریها، دستورات و تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، استان طی دو سال اخیر در حوزههای مختلف اقتصادی به نقطه مطلوبی رسیده است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: در شرایطی که استان با چالش کمآبی مواجه است، باید پروژهها و سرمایهگذاران را به سمت فعالیتهایی هدایت کنیم که با حداقل مصرف آب بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رشد ۶۱ درصدی پروژههای سرمایهگذاری خارجی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: طی دو سال اخیر ۲۵ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی برای استان مصوب شد که رشد ۶۱ درصدی پروژهها را نسبت به دوره قبل نشان میدهد.
ذاکریان افزود: در حال حاضر ۲۷ پروژه سرمایهگذاری خارجی در استان فعال است و از ۲۵ پروژه جدیدی که طی دو سال اخیر مصوب شده، ۱۱ پروژه تاکنون به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: این پروژهها بدون استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و تسهیلات بانکی و با تکیه بر مزیتهای خراسان جنوبی اجرا شدهاند.
جذب سرمایهگذار از عمان، امارات و ترکیه
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در همین دو سال برای نخستین بار سرمایهگذارانی از عمان، امارات متحده عربی و ترکیه برای سرمایهگذاری در استان جذب شدهاند.
ذاکریان با مقایسه روند سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: در حدود ۲۰ سال نخست پس از تأسیس خراسان جنوبی، ۳۸ پروژه سرمایهگذاری خارجی مصوب شد که ۲۱ پروژه آن معتبر بوده و ارزش این پروژهها حدود ۲۵۸ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: در مقابل، طی دو سال اخیر ۲۵ پروژه جدید مصوب شده و امروز ۴۰ درصد پروژههای فعال سرمایهگذاری خارجی استان مربوط به پروژههایی است که در همین دو سال اخیر مصوب شدهاند.
اعتبارات استان چهار برابر شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند صعودی اعتبارات استان گفت: مجموع اعتبارات استانی و منابعی که از تهران در سال ۱۴۰۲ دریافت شد، ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
ذاکریان افزود: امروز ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار وارد استان شده و برای جذب ۱۱ درصد باقیمانده اعتبارات، معادل حدود ۹۳۰ میلیارد تومان، تلاش میشود.
وی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون اعتبارات استان چهار برابر رشد داشته است.
صدور نزدیک به ۲۸ هزار سند تکبرگ دولتی
ذاکریان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای صیانت از اموال دولتی گفت: تاکنون نزدیک به ۲۸ هزار سند تکبرگ برای اموال و اراضی دولتی دستگاههای اجرایی استان صادر شده است.
وی درباره خرید خودروهای دولتی نیز اظهار کرد: طی دو سال اخیر ۲۴۷ دستگاه خودروی دولتی در استان خریداری شده که حدود ۱۵ درصد کل خودروهای خریداریشده از ابتدای تأسیس استان تاکنون را شامل میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: این خودروها شامل ۱۱۶ دستگاه خودروی سواری، ۷۶ دستگاه وانت، ۳۴ دستگاه مینیبوس، کامیون و اتوبوس، ۱۷ دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی آتشنشانی بوده است.
تسریع در پاسخگویی، لازمه رضایتمندی مردم
ذاکریان با تأکید بر ضرورت تسریع در پاسخگویی دستگاههای اجرایی گفت: اگر پاسخ یک درخواست حتی «نه» است، باید در نهایت ادب و در کوتاهترین زمان به مردم اعلام شود و نباید پاسخگویی را به یک یا دو ماه بعد موکول کرد.
وی افزود: تأخیر در پاسخگویی موجب تشدید نارضایتی مردم میشود و بهرهوری دستگاههای اجرایی از جمله در تسریع فرآیند پاسخگویی معنا پیدا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان اظهار کرد: باید از ظرفیتهای درون و بروناستانی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم و امیدواریم با استمرار تعاملات مرزی، زمینه ایجاد نخستین منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بینالمللی استان نیز فراهم شود.
ذاکریان در پایان تأکید کرد: محرومیت سرنوشت خراسان جنوبی نیست و با تلاش مدیران و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان جایگاه استان را ارتقا داد؛ چرا که اگر خودمان برای آینده استان مطالبه نکنیم، سرنوشت آن توسط دیگران نوشته خواهد شد.
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