به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح بخشی از اقدامات عمرانی شهرداری در ۱۰ روز گذشته اظهار کرد: عملیات عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهر با هدف بهسازی معابر، ارتقای کیفیت عبور و مرور و توسعه زیرساخت‌های شهری با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: طی این مدت یک هزار متر طول جدول‌گذاری در بلوار شهدای اقتدار، خیابان سرآسیاب بلکو و بلوار ابوذر اجرا شده است.

شهردار یاسوج بیان کرد: این اقدامات با هدف ساماندهی حاشیه معابر، بهبود وضعیت فنی خیابان‌ها و ارتقای سیمای شهری انجام شده و اجرای عملیات عمرانی در سایر نقاط نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی همچنین از ادامه اجرای عملیات آسفالت در بخش‌هایی از شهر خبر داد و گفت: ۱۰ هزار مترمربع آسفالت در شهرک شهرداری و خیابان‌های انقلاب ۱۷ تا ۲۰ در حال اجراست.

آشنا با اشاره به اهمیت توسعه و بهسازی شبکه معابر شهری، تصریح کرد: بهبود وضعیت خیابان‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم عملیات آسفالت و بهسازی معابر با سرعت بیشتری دنبال شود.

شهردار یاسوج ادامه داد: در همین راستا، دو هزار مترمربع عملیات زیرسازی در خیابان‌های انقلاب ۱۷ تا ۲۰ انجام شده است و این روند تا تکمیل عملیات و بهسازی کامل معابر ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر گفت: اجرای این پروژه‌ها باید بر اساس برنامه‌ریزی و به‌صورت مستمر دنبال شود تا بتوان پاسخ مناسبی به نیازها و مطالبات شهروندان داد.

آشنا بیان کرد: شهرداری یاسوج تلاش می‌کند با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را در نقاط مختلف شهر سرعت ببخشد.

شهردار یاسوج در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اولویت اصلی مدیریت شهری است و مجموعه شهرداری با تمام توان، اجرای پروژه‌های عمرانی، بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های شهری را دنبال خواهد کرد.