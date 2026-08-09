مرکز اسناد شهید خرازی به زودی آغاز به کار خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده در مراسم افتتاحیه رویداد محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه گفت: امروز روز خاصی است و درهای بیش از ۵۰ میلیون سند به عنوان آرشیو تخصصی ایران را باز کردیم تا برای اولین بار از این منظر گذشته و آینده را به هم پیوند بزنیم.

وی ادامه داد: در روزهای پایانی ماه صفر هستیم و محرم و صفر امسال خاص است.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه افزود: به زودی مرکز اسناد شهید سید کمال خرازی آغاز به کار خواهد کرد.

خطیب زاده یادآور شد: در آرشیو تخصصی وزارت امور خارجه، بیش از ۵۰ میلیون سند در حوزه روابط خارجی نگهداری می‌شود و در میان این گنجینه تاریخی، اسناد ارزشمندی درباره محرم و عاشورا وجود دارد. تلاش ما بر آن است که با بازخوانی این اسناد، برای نخستین‌ بار پس از انقلاب اسلامی، بخشی از این میراث تاریخی را در معرض دید عموم قرار دهیم.

وی عنوان کرد: محرم و عاشورا تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه بخشی مهم از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایرانیان و نمادی از مقاومت، عزت و ایستادگی است. روزهایی که بر ملت ایران تحمیل شد، این روحیه را به یک خشم ملی، میهنی و انقلابی تبدیل کرد؛ خشم و عزتی که ریشه در تمدنی چند هزارساله دارد و ان‌شاءالله برای هزاران سال دیگر نیز زنده خواهد ماند.

خطیب‌زاده افزود: این رویداد فرصتی است برای بررسی دیپلماسی عاشورایی و بازتاب مفاهیم محرم و عاشورا در اسناد وزارت امور خارجه و برای آنکه نشان دهیم چگونه این میراث فرهنگی و معنوی، در تاریخ روابط خارجی ایران نیز بازتاب یافته است.

وی گفت: این رویداد، تلاشی برای حفظ میراث تاریخی، بازخوانی اسناد و پیوند هویت عاشورایی ایران با دیپلماسی و تاریخ روابط خارجی کشور است.