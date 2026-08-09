بخشدار ویژه خارگ: مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور صبح یکشنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ با اشاره به در پیش بودن هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد دستگاههای اجرایی، تبیین اقدامات انجامشده و بیان برنامههای پیشرو برای مردم است و باید از این ظرفیت برای تقویت امید و اعتماد عمومی استفاده شود.
وی افزود: در هفته دولت تعدادی از پروژههای عمرانی و خدماتی بخش ویژه خارگ به بهرهبرداری خواهد رسید و عملیات اجرایی برخی طرحها نیز آغاز میشود که لازم است دستگاههای مربوطه از هماکنون هماهنگیهای لازم را برای برگزاری مناسب برنامههای افتتاح و کلنگزنی انجام دهند.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت توجه به وفاق ملی در مدیریت اجرایی بخش، تصریح کرد: همه مدیران و مسئولان باید با پرهیز از نگاههای جزیرهای، در کنار یکدیگر برای حل مسائل مردم و پیشبرد برنامههای توسعهای خارگ تلاش کنند.
معرفی کارمندان نمونه ادارات
حسینپور خواستار معرفی کارمندان نمونه ادارات در هفته دولت شد و گفت: کارکنانی که در طول سال در مسیر خدمت به مردم، حل مشکلات و انجام وظایف سازمانی عملکرد مؤثری داشتهاند باید شناسایی و به عنوان کارمند نمونه معرفی شوند تا از تلاشهای آنان تقدیر شود.
وی با اشاره به ضرورت حضور فعال مدیران در برنامهها و تجمعات شبانه بخش ویژه خارگ بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در برنامههای عمومی و اجتماعی حضور مؤثر داشته باشند و ارتباط مستقیم با مردم را جدی بگیرند؛ چراکه حضور مسئولان در میان مردم علاوه بر پاسخگویی، موجب تقویت همدلی و اعتماد عمومی خواهد شد.
بخشدار ویژه خارگ در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس تصمیمات فعلی مسئولان، آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود و آموزش و پرورش باید آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان و فرهنگیان را داشته باشد.
توسعه خدمات به مردم
وی خاطرنشان کرد: لازم است آموزش و پرورش از هماکنون وضعیت مدارس، امکانات آموزشی، نیروی انسانی، سرویسها و سایر الزامات مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل، موارد را در سریعترین زمان ممکن برای رفع آن پیگیری کند.
حسینپور با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای پیشرو گفت: موفقیت برنامههای هفته دولت، آغاز سال تحصیلی و سایر طرحهای بخش، نیازمند هماهنگی و حضور جدی همه مدیران است و انتظار میرود مدیران دستگاهها با روحیه جهادی و در چارچوب وفاق ملی، برای خدمترسانی هرچه بهتر به مردم خارگ تلاش کنند.
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