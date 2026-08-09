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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

مجتبی جباری سرمربی شناورسازی قشم شد

مجتبی جباری سرمربی شناورسازی قشم شد

قشم - مجتبی جباری ستاره سابق استقلال با عقد قراردادی یک ساله هدایت تیم فوتبال شناورسازی قشم را در فصل جدید لیگ آزادگان بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان اصولی مدیرعامل باشگاه شناورسازی قشم مجتبی جباری را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد.

جباری که سابقه حضور در کادر فنی استقلال و هدایت موقت این تیم در لیگ برتر را در کارنامه دارد، تجربه سرمربیگری مس رفسنجان و قهرمانی در جام حذفی را نیز داشته است.

این مربی اکنون هدایت جزیره قشم را در لیگ آزادگان بر عهده گرفته و قرار است نخستین تجربه خود به عنوان سرمربی از ابتدای فصل را در این رقابت‌ها آغاز کند.

جلال چراغپور و هادی شکوری نیز به عنوان دستیاران جباری در کادر فنی تیم جزیره قشم حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6911832

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