به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، منطقه بریتیش کلمبیا واقع در کانادا در پی گسترش شدید آتش سوزی جنگلی در جنوب شرق آن وضعیت اضطراری اعلام و دستور تخلیه هزاران نفر را صادر کرد. دامنه این آتش سوزی طی تنها یک شب تقریبا دو برابر شد.

بر اساس این گزارش، آتش سوزی مذکور حدود ۹۵۰۰ هکتار از اراضی را در بر گرفته است. مسئولان محلی اعلام کردند که شعله ها به ارتفاع زیادی رسیده، منازل و اموال مردم تخریب شده و وضعیت همچنان بسیار ناپایدار و تهدیدآمیز است.

همچنین اعلام شده که بیش از ۲۰ هزار نفر در سراسر این منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

چندین استان کانادا از جمله انتاریو و کبک نیز امسال شاهد آتش سوزی های گسترده جنگلی بوده اند و هوای گرم و خشک به گسترش شعله ها دامن زده است.