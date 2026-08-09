به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت فرارسیدن ۱۷ مردادماه روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در انعکاس رویدادها، تبیین دستاوردها و روایت حضور مردم در برنامه‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی مهم و اثرگذار دانست.

وی با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه خبر و رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم اطلاع‌رسانی و روایت رویدادهای جامعه قرار دارند و تلاش آنان برای انعکاس صحیح، دقیق و به‌موقع برنامه‌ها و مراسم‌های ملی و مذهبی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: بسیاری از برنامه‌ها، آیین‌ها، راهپیمایی‌ها، تجمعات و مراسم‌های ملی و مذهبی با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار می‌شود و انعکاس شایسته این حضور، نیازمند همراهی و حضور فعال رسانه‌ها و خبرنگاران است.

حجت الاسلام جمالی با اشاره به اهمیت تجمعات و برنامه‌های شبانه تصریح کرد: این مراسم‌ها بخشی از جلوه‌های حضور اجتماعی و فرهنگی و اقتدار مردم هستند و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با روایت درست و حرفه‌ای این رویدادها، ابعاد مختلف حضور مردم، پیام مراسم و فضای معنوی و اجتماعی حاکم بر آن را به جامعه منتقل می کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: حضور رسانه‌ها در کنار مردم و انعکاس به‌هنگام و دقیق برنامه‌ها، موجب دیده‌شدن ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان و انتقال پیام و اهداف مناسبت‌های ملی و مذهبی خواهد شد.

