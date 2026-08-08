به گزارش خبرنگار مهر،سیدعلی حسینی، شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران، ساوه اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همواره در کنار مسئولان و مردم حضور داشته‌اند و نقش مؤثری در انعکاس مسائل و مشکلات جامعه ایفا کرده‌اند.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران در شرایط مختلف و به‌ویژه هنگام بروز بحران‌ها افزود: رسانه‌ها در حوادث و شرایط حساس، با مدیریت فضای اطلاع‌رسانی، ایجاد آرامش و بیان واقعیت‌ها و حقیقت‌هایی که مردم باید از آن آگاه باشند، به دور از جنجال و حاشیه، مسئولانه عمل کرده‌اند.

فرماندار ویژه ساوه با اشاره به نقش رسانه‌ها در مدیریت مسائل و مشکلات شهرستان بیان کرد: در دوره‌های مختلف، از جمله زمانی که کشور و جامعه با مسائل اقتصادی و بحران‌های مختلف مواجه بود، اصحاب رسانه در کنار مسئولان حضور داشتند و در انعکاس صحیح مسائل و مشکلات نقش‌آفرینی کردند.

حسینی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی کشور، رسانه‌ها با تمام توان و درایت در کنار دولت، ملت و رزمندگان کشور ایستاده‌اند و با پوشش صحیح و واقع‌بینانه رویدادها، اجازه نداده‌اند روایت‌های نادرست و فضاسازی‌های دشمن بر افکار عمومی غلبه کند.

وی تصریح کرد: بدون تردید زحمات و خدمات اصحاب رسانه در این مقطع حساس در خاطر مسئولان و مردم خواهد ماند و قدردان تلاش‌های خبرنگاران هستیم.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه گفت: امید است با ادامه همراهی و همدلی مردم، مسئولان و رسانه‌ها، شاهد روزهای بهتر و پیروزی‌های بزرگ برای ملت ایران باشیم و آن روز را در کنار یکدیگر جشن بگیریم.

حسینی همچنین از همراهی و حمایت مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب فرهنگ و رسانه شهرستان قدردانی کرد و گفت: همدلی، همراهی و مودت میان مسئولان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، سرمایه ارزشمندی برای پیشبرد امور شهرستان است.