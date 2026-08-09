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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

آمریکا موارد نقض تفاهم‌نامه را جبران نکند شروع مجدد مذاکره ممکن نیست

آمریکا موارد نقض تفاهم‌نامه را جبران نکند شروع مجدد مذاکره ممکن نیست

وزیر امور خارجه گفت: تا موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا به پایان نرسد و آمریکا آنچه را که نقض کرده جبران نکند، از نظر ما امکان شروع مجدد مذاکره وجود ندارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه مراسم محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارتخارجه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واسطه‌ها همچنان دارند تلاش می‌کنند تا راه‌های مذاکره را مجدد پیدا کنند.

وی ادامه داد: تا موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا به پایان نرسد و آمریکا آنچه را که نقض کرده جبران نکند، از نظر ما امکان شروع مجدد مذاکره وجود ندارد.

وزیر خارجه گفت: مذاکره با عمان درباره تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. ما در مرحله پایانی هستیم.

وی عنوان کرد: مسیرهای قدیمی با مسیرهای جدید جایگزین می‌شود. متخصصان در حال کار بر روی مسیرها هستند. البته این به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. این توافق ممکن است صورت بگیرد اما باز شدن تنگه هرمز منوط به یک سری شرایط است.

کد مطلب 6911999

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    نظرات

    • جهت اطلاع وزارت خارجه IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      2 1
      پاسخ
      فقط یک قطره نفت عربستان امارات کویت قطر اقلیم کردستان نباید به سمت اروپا یا آمریکا یا شرق آسیا برای متحدان آمریکا برود. تا آخر شهریور و حتی آخر مهر این روند ادامه بدید تا بخش اعظم ذخیره نفتی آمریکا اروپا تمام شود
    • ادم IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 1
      پاسخ
      آقای عراقچی شما هم به جز اینکه وزیرخارجه هستیدبرادرماییدایرانی هستید.امیدوارم که خدا کمک کنه که میان این همه هجمه دوست و دشمن و این حوادث تلخ واین جنگ که با وجودتمام خسارتهاو شهادتها ولی برای کشورما اتحادویکدلی آورد.ایثاراورد.ازمسولین گرفته تامردم ازکشورمون حمایت کردند.امیدوارم که شمادروظایف خودتون موفق باشید.من فقط بلدم دعاکنم.انشالله سایه جنگ ازکشورمادوربشه ودشمنان ماشکست بخورند.مایوس بشن.همونطورکه مأیوس شدند.خداهم به شما وهم رییس جمهور ولت ونیروهای مسلح قوت توانایی هرچه بیشترعطا بکنه.وموفق باشید

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