به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در حاشیه مراسم محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارتخارجه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واسطه‌ها همچنان دارند تلاش می‌کنند تا راه‌های مذاکره را مجدد پیدا کنند.

وی ادامه داد: تا موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا به پایان نرسد و آمریکا آنچه را که نقض کرده جبران نکند، از نظر ما امکان شروع مجدد مذاکره وجود ندارد.

وزیر خارجه گفت: مذاکره با عمان درباره تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است. ما در مرحله پایانی هستیم.

وی عنوان کرد: مسیرهای قدیمی با مسیرهای جدید جایگزین می‌شود. متخصصان در حال کار بر روی مسیرها هستند. البته این به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. این توافق ممکن است صورت بگیرد اما باز شدن تنگه هرمز منوط به یک سری شرایط است.