قهرمانان کشتی باچوخه خانلق معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه خانلق امروز ۵ شهریورماه با حضور ۸۰ چوخه‌کار در چهار وزن برگزار شد و در پایان، برترین‌های این رقابت‌ها معرفی شدند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی مردانی از اسفراین به مقام اول دست یافت، رامین حسن‌پور از تربت‌جام نایب‌قهرمان شد و سعید چادرنشین از اسفراین جایگاه سوم را کسب کرد.

وزن ۸۴ کیلوگرم با قهرمانی سعید قنبری از قوچان به پایان رسید، مجتبی علی‌اکبری از اسفراین دوم شد و مجید محمدآبادی از تربت‌جام سوم شد.

در وزن ۹۶ کیلوگرم، رضا قره‌خانی از کلات قهرمان شد، سعید عباسی از اردکان بجنورد به مقام دوم رسید و پوریا قلی‌زاده از اسفراین عنوان سوم را از آن خود کرد.

در وزن سنگین‌وزن (مثبت ۹۶ کیلوگرم) نیز رضا حسن‌زاده از شیروان قهرمان شد، سعید حسینی از صالح‌آباد نایب‌قهرمان شد و الیاس حسینی از تربت‌جام به مقام سوم دست یافت.