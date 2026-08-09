به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدداود موسوی پیش از ظهر یکشنبه درمراسم تجلیل از خبرنگاران غرب مازندران با اشاره به جایگاه مهم رسانهها در تحولات اجتماعی، اظهار کرد: خبرنگاران در مسیر آگاهیبخشی جامعه مسئولیتی خطیر بر عهده دارند و باید همواره اخلاق، انصاف و حقیقتجویی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه این نشست به احترام خبرنگاران و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه برگزار شده است، افزود: حضور نمایندگان مجلس، فرمانداران غرب استان، مدیران اجرایی، شهرداران و مسئولان فرهنگی فرصتی برای شنیدن دغدغهها و مطالبات جامعه رسانهای منطقه فراهم کرد.
امام جمعه چالوس با اشاره به ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و خبرنگارانی که در مسیر اطلاعرسانی جان خود را تقدیم کردند، گرامی داشت.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به جامعه رسانهای، تصریح کرد: پرهیز از سوءظن، دوری از انتشار مطالب نادرست، مقابله با شایعهسازی، رعایت قانون و اخلاق اسلامی، پرهیز از اتهامزنی پیش از اثبات جرم و دوری از عیبجویی غیرمنطقی از مهمترین اصول فعالیت رسانهای است.
وی ادامه داد: نقد سازنده و منصفانه میتواند زمینه اصلاح امور را فراهم کند، اما نقد باید بر پایه دلسوزی، اخلاق و رعایت حرمت افراد باشد و نباید به تخریب یا بیاعتمادی در جامعه منجر شود.
امام جمعه چالوس با قدردانی از خبرنگاران غرب مازندران گفت: خبرنگاران این منطقه با صداقت، پاکدستی و تلاش شبانهروزی، نقش مهمی در اطلاعرسانی صحیح، همراهی با مدیران و بیان مسائل مردم ایفا میکنند.
وی افزود: قلم خبرنگاران سرمایهای ارزشمند برای جامعه است و باید از این ظرفیت برای تقویت همدلی، توسعه منطقه و انعکاس واقعی مطالبات مردم استفاده شود.
حجتالاسلام موسوی بر ضرورت تقویت اخلاق رسانهای و نقش خبرنگاران در افزایش شفافیت و اعتماد عمومی تأکید کرد.
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