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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

خبرنگاران با رعایت اخلاق حرفه‌ای پرچمدار شفافیت و اعتماد عمومی باشند

خبرنگاران با رعایت اخلاق حرفه‌ای پرچمدار شفافیت و اعتماد عمومی باشند

عباس آباد -امام جمعه چالوس با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در جامعه گفت: خبرنگاران باید با پرهیز از شایعه، اتهام‌زنی و انتشار اخبار نادرست، در مسیر شفافیت و تقویت اعتماد عمومی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدداود موسوی پیش از ظهر یکشنبه درمراسم تجلیل از خبرنگاران غرب مازندران با اشاره به جایگاه مهم رسانه‌ها در تحولات اجتماعی، اظهار کرد: خبرنگاران در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه مسئولیتی خطیر بر عهده دارند و باید همواره اخلاق، انصاف و حقیقت‌جویی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه این نشست به احترام خبرنگاران و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران منطقه برگزار شده است، افزود: حضور نمایندگان مجلس، فرمانداران غرب استان، مدیران اجرایی، شهرداران و مسئولان فرهنگی فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات جامعه رسانه‌ای منطقه فراهم کرد.

امام جمعه چالوس با اشاره به ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و خبرنگارانی که در مسیر اطلاع‌رسانی جان خود را تقدیم کردند، گرامی داشت.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به جامعه رسانه‌ای، تصریح کرد: پرهیز از سوءظن، دوری از انتشار مطالب نادرست، مقابله با شایعه‌سازی، رعایت قانون و اخلاق اسلامی، پرهیز از اتهام‌زنی پیش از اثبات جرم و دوری از عیب‌جویی غیرمنطقی از مهم‌ترین اصول فعالیت رسانه‌ای است.

وی ادامه داد: نقد سازنده و منصفانه می‌تواند زمینه اصلاح امور را فراهم کند، اما نقد باید بر پایه دلسوزی، اخلاق و رعایت حرمت افراد باشد و نباید به تخریب یا بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود.

امام جمعه چالوس با قدردانی از خبرنگاران غرب مازندران گفت: خبرنگاران این منطقه با صداقت، پاکدستی و تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی صحیح، همراهی با مدیران و بیان مسائل مردم ایفا می‌کنند.

وی افزود: قلم خبرنگاران سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است و باید از این ظرفیت برای تقویت همدلی، توسعه منطقه و انعکاس واقعی مطالبات مردم استفاده شود.

حجت‌الاسلام موسوی بر ضرورت تقویت اخلاق رسانه‌ای و نقش خبرنگاران در افزایش شفافیت و اعتماد عمومی تأکید کرد.

کد مطلب 6912041

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