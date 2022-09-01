رسانه ها در راستای جهاد تبیین و اطلاع رسانی تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم چهارشنبه شب در مراسم گرامی داشت روز خبرنگار در تبریز اظهار کرد: پویایی هر جامعه به پویایی رسانه‌ها بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در آذربایجان شرقی صدها رسانه در قالب‌های مختلف وجود دارند که تلاش می‌کنند اخبار و تحولات را روی خروجی قرار دهند اما متأسفانه رسانه‌های استانی به عنوان منبع اخبار به خوبی حمایت نمی‌شوند و این عدم حمایت سبب شده تا رسانه‌ها به عنوان منبع موفق عمل نکنند.

وی با اشاره به دلایل کم فروغ شدن رسانه‌های شهرستانی، گفت: با کمال تأسف فشارهای حقوقی، فشارهای اشخاص و فشارهای اقتصادی و اجتماعی سبب شده تا رسانه‌های شهرستانی کم فروغ شده و این کم فروغی یا تاریکی رسانه‌ها موجب می‌شود تا برخی به رسانه‌های خارج نشین روی آورند رسانه‌های خارجی نشین نیز به اهداف حامیان خود وفادار بوده و خط انان را دنبال می‌کنند که تهدید بزرگی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اظهار کرد: جایگزینی رسانه‌های خارج نشین فرصت پاسخگویی و توضیح مسئولان را در مسائل مختلف سلب می‌کند.

حجت الاسلام آل هاشم خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در یک سال گذشته به جهاد تبیین خیلی تاکید کردند بر این اساس فرصت خوبی برای تبیین خدمات دولت توسط رسانه‌ها در راستای جهاد تبیین و اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها وجود دارد.

وی هشدار داد: عدم حمایت از رسانه‌های محلی کم کاری به وجود می‌آورد که این کم‌کاری و خلاء ایجاد شده توسط شبکه‌های خارجی و رسانه‌های ضد انقلاب پر می‌شود.

حجت الاسلام آل هاشم با بیان اینکه رسانه‌ها عامل توسعه هستند و با خاموشی انسان‌ها فرصت توسعه از بین می‌رود، گفت: مسئولان باید تلاش کنند و رسانه‌ها پویا باشند تا بتوانند امتیازات بزرگی را برای منطقه خود کسب کنند.

امام جمعه تبریز ادامه داد: خبرنگاران رکن اصلی رسانه‌ها هستند و باید قلم و بیان خود را برای تعالی اسلام کشور و ملت به کار بگیرند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان‌کرد: رعایت حق، انصاف و امانتداری، پرهیز از سیاه‌نمایی، دوری از انتشار اخبار مشکوک و مبهم از مواردی است که باید خبرنگاران به آن توجه کنند.

وی افزود: دقت، صحت، دوری از تشویش افکار، امیدوار کردن مردم، حفظ حرمت و حدود سازمان‌ها و حریم اشخاص، اخلاق مداری و تقوای حرفه‌ای از مصادیقی است که خبرنگاران را در حرفه خود موفق می‌کند.

حجت الاسلام آل هاشم ادامه داد: نگاه حزبی، ایجاد دلسردی و عدم پذیرش خطاها از جمله آفات کار خبرنگاری است که با روح صداقت و حقیقت بینی منافات دارد.

وی با بیان نکاتی که خبرنگاران می‌توانند با انجام این نکات حرفه خبرنگاری را بهتر در خدمت جامعه قرار دهند، گفت: خبرنگاران مشکلات و مطالبات مردم را بدون کم و زیاد و حفظ امانت به گوش مسئولان برسانند، با انصاف پیگیری کنند و خواسته‌های به حق مردم را مطالبه کنند.

آل هاشم تاکید کرد: اخباری که با سلیقه خبرنگار سازگار نیست نباید از متن خبر حذف شود در واقع اعمال نظر شخصی در تنظیم خبر آسیب آفرین است.